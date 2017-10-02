TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda İzlanda ve Finlandiya ile oynayacağı karşılamaların hazırlıklarını yapmak için Antalya’da toplanmaya başladı.

A Milli Futbol Takımı, 6 Ekim’de Eskişehir’de İzlanda ile 9 Ekim’de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıkları için kamp yapacağı Serik İlçesi Belek Turizm Bölgesi’ndeki Regnum Carya Golf & Spa Resort’a gelmeye başladı. Aday kadroya çağrılan futbolcularda kampa ilk gelen oyuncu Atiker Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı oldu. Bugün dinlenecek olan futbolcular, yarın saat 18.30’da Sentıdo Zeynep Resort Otel’in sahasında teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde ilk antrenmana çıkacak.

Milli takımın Eskişehir’de karşılaşacağı İzlanda Milli Takımı da dün akşam Antalya’ya geldi. Belek Turizm Bölgesi’ndeki Kaya Palazzo Otel’de kampa giren İzlanda, ilk idmanının yarın saat 11.00’da otelin sahasında yapacak.

5 EKİM’DE ESKİŞEHİR’E GİDECEKLER

İzlanda ve Finlandiya maçlarına Antalya kampında hazırlanacak A Milliler, 5 Ekim’de saat 11.00’da havayoluyla, İzlanda maçının oynanacağı Eskişehir’e geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, aynı gün saat 18.15’te Eskişehir Yeni Stadyum’da basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından A Milli Takım, statta maç öncesindeki son idmanını yapacak. Türkiye- İzlanda karşılaşması 6 Ekim Cuma günü saat 21.45’te oynanacak.

A Milli Takım, Finlandiya karşılaşması için 7 Ekim Cumartesi günü maçın oynanacağı Turku kentine seyahat edecek. Teknik direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, 8 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Milliler, Finlandiya maçının hazırlıklarını ise Veritas Stadı’nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Milli takım, 9 Ekim Pazartesi günü Finlandiya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek.

TADELLE İLE SPONSORLUK ANLAŞMASI

Diğer yandan TFF, Türkiye ile özdeşleşen markalardan Tadelle ile Milli Takım’ın FIFA 2018 Dünya Kupası eleme müsabakaları öncesi sponsorluk anlaşması imzalayacak. Tadelle’yi ‘Milli Takımlar Resmi Çikolata Tedarikçisi’ yapacak imza töreni, 3 Ekim Salı günü saat 14.00’da Regnum Carya Golf & Spa Resort Carya 1 Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Törene, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Toksöz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksöz, Toksöz Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Toksöz, teknik direktör Mircea Lucescu ve Milli Takım oyuncuları katılacak.

ADAY KADRO

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroda şu oyuncular yer aldı:

Harun Tekin (Bursaspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Sabri Sarıoğlu (Göztepe), Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Ömer Toprak, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Arda Turan (Barcelona), Enes Ünal (Villarreal).