A Milli Takım 25’inciliğe geriledi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye A Milli Takımı, 4 sıra gerileyerek 25’inciliğe geriledi.

FIFA’dan açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Ukrayna ile 2-2 berabere kalan, İzlanda’ya ise 2-0 yenilen Türkiye, 25. sıraya düştü.

Arjantin’in liderliğini koruduğu sıralamada, birer basamak yükselen takımlardan Almanya 2’nci, Brezilya ise 3’üncülüğe yerleşti.

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki

rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 21, Ukrayna 29, Finlandiya 101, Kosova ise 164. sırada kendilerine yer buldu.

37’ncilikten 27. sıraya çıkan İran ise 19’unculuğa kadar yükseldiği 2006’dan bu yana listedeki en iyi derecesine ulaştı.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler ve puanları şöyle:

1 Arjantin 1621

2 Almanya 1465

3 Brezilya 1410

4 Belçika 1382

5 Kolombiya 1361

6 Şili 1273

7 Fransa 1271

8 Portekiz 1231

9 Uruguay 1175

10 İspanya 1168

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