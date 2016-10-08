A Milli Futbol Takımı ilk galibiyet peşinde

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Reykjavik’teki 15 bin seyirci kapasiteli Laugardalsvöllur Stadı’nda TSİ 21.45’te başlayacak karşılaşma, TV8’den canlı yayınlanacak.

İngiltere Futbol Federasyonundan Mark Clattenburg’un yöneteceği müsabakanın yardımcı hakemliklerini Jake Collin ile Simon Peter Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Anthony Taylor olacak.

Grupta ilk maçında Hırvatistan ile 1-1, ikinci maçında da Ukrayna ile 2-2 berabere kalan milli takım, İzlanda karşısında sahadan üç puanla ayrılarak ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Türkiye grupta 2 puan ve averajla 4. sırada yer alırken, ilk maçında Ukrayna ile 1-1 berabere kalan ve ikinci maçında Finlandiya’yı 3-2 yenen İzlanda ise 4 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor.

Puan durumu

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda ikinci maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım Maç G B M A Y Puan1. Hırvatistan 2 1 1 – 7 1 42. İzlanda 2 1 1 – 4 3 43. Ukrayna 2 – 2 – 33 24. Türkiye 2 – 2 – 3 3 25. Finlandiya 2 – 1 1 3 4 16. Kosova 2 – 1 1 1 7 1

Milli takım aday kadrosu

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetimindeki A Milli Takım’ın aday kadrosunda, İzlanda maçı öncesi şu futbolcular yer alıyor:

Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu ( Trabzonspor), Harun Tekin ( Bursaspor), Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Mehmet Topal, Ozan Tufan ( Fenerbahçe), Kaan Ayhan ( Fortuna Düsseldorf), Ahmet Yılmaz Çalık ( Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü ( Freiburg), Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin ( Galatasaray), Ömer Toprak, Hakan Çalhanoğlu ( Bayer Leverkusen), Emre Mor ( Borussia Dortmund), Caner Erkin, Olcay Şahan, Cenk Tosun ( Beşiktaş), Mevlüt Erdinç (Metz), Yunus Mallı (Mainz 05), Enes Ünal (Twente).

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