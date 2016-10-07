A Milli Erkek Voleybol Takımı Portekiz’e gitti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 3’üncü Raunt rövanş karşılaşmasında Portekiz ile oynayacağı maç için dün Portekiz’e gitti.

A Milliler, Manisa-Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 28-26, 25-14 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesi avantaj yakalamıştı. Milli Takım, her türlü galibiyet ve 3-2’lik mağlubiyette Polonya’da düzenlenecek olan finallere gitme hakkı kazanacak. Milliler 3-0 veya 3-1’lik bir mağlubiyet alması durumunda ise karşılaşma Altın Set’e gidecek. Maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan Altın Set’i kazanan ekip finallerdeki yerini alacak.

Portekiz – Türkiye karşılaşması 09 Ekim 2016 Pazar günü TSİ 20.00’de Portekiz’in Norte bölgesine bağlı olan Matosinhos’da, Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos Salonu’nda oynanacak.

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