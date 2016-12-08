A.Gücü’nde, Kayseri Erciyesspor maçı hazırlıkları sürüyor

MKE Ankaragücü Spor Kulübü, Spor Toto 2. Lig on altıncı haftasında Kayseri Erciyesspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından teknik pas çalışmasıyla başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde baskı ve pres üzerine çalışmalar yapıldı.

Ana bölümde ise beşer kişiden oluşan üç takım hâlinde çift kale maç gerçekleştirildi.

Sakatlıkları devam eden Erhan Şentürk,Hurşit Taşçı ve Cenk Kaplan sağlık ekibi ve kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı çalıştılar.

Ankaragücü, Kayseri Erciyesspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün Beştepe Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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