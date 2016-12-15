A.Gücü’nde Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig’in on yedinci haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, dün yaptığı antrenmanla başladı.

Beştepe Tesislerinde teknik direktörümüz İsmet Taşdemir yönetimindeki idmanda Kayseri Erciyesspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmana core ve ısınma hareketleriyle başladı. ardından gruplar hâlinde 5’e 2 top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda iki grup halinde çift kale maç gerçekleştirildi.

Sakatlıkları devam eden Cenk Kaplan, Erhan Şentürk ve Hurşit Taşçı takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Geçtiğimiz hafta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Alihan Kubalas’ın kart cezası biterken, takımda cezalı oyuncu ise bulunmuyor.

İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen patlamada şehit olan polis ve vatandaşlara Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dileyen Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir, birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik yapılan bu hain saldırılar bizleri daha da çok kenetliyor dedi.

Bu hain saldırıların bir an önce son bulması dileğinde bulunan Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü : “ Kalbimiz ve dualarımız bu hain saldırılarda şehit olan ve yaralanan insanlarımızla birlikte. Bu tür üzücü olaylar ne yazık ki yaşanılan her şeye gölge düşürüyor. Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağolsun. “ dedi.

Hatayspor karşılaşmasına da değinen Taşdemir , “her karşılaşmaya üç puan parolası ile çıkıyoruz. Hatayspor karşılaşmasından üç puan alıp, Lig’in ilk yarısını lider olarak bitirmek istiyoruz. Çalışmalarımız aralıksız olarak sürüyor. Yaşanılan terör olayları dışında moral ve motivasyonumuz çok iyi seviyede.” Şeklinde konuştu.

Kaptan Şentürk “Terörün karşısındayız”

Takım kaptanı Erhan Şentürk yaptığı açıklamada : “Kurtuluş Savaşı’nda şehitler vermiş bir takımın oyuncuları olarak her zaman ülkemize zarar vermeye çalışan hainlerin karşısında olacağız. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Balcı : “Terör ve şiddet olayları bitmeli artık”

Takımın tecrübeli ve başarılı ismi Serkan Balcı yaşanılan terör olaylarının herkesi çok üzdüğünü belirterek, bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyen Şentürk, yaralanan vatandaşlara acil şifalar diledi.

Ankaragücü, Hatayspor maçının hazırlıklarını bugün Beştepe Tesisleri’nde yapacağı idmanla sürdürecek.

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