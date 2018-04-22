Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, “24 Haziran’da yapılacak seçimlerle, ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan 23 Nisan mesajı yayınladı. Erdoğan, “Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesini temin edecek bu adım, gelişme ve kalkınmamızın da hız kazanmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan 23 Nisan mesajı yayınladı. “Yeni dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizle yakın işbirliği ve dayanışma içerisinde, istikbalimiz ve umudumuz olan çoçuklarımıza daha iyi bir gelecek, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi…

CUMHURBAŞKANININ MESAJI

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyorum.

23 Nisan 1920, her yaştan ferdiyle vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletimizin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsalidir.

‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla Meclis’in kurulması, tam bağımsızlık hususunda azim ve kararlılığımızın tüm dünyaya ilanı anlamına gelmiştir.

İstiklal mücadelemizde eşsiz bir kahramanlık destanı yazan aziz milletimizin, iradesini hayata geçirme yolunda sergilediği azim, başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine de ilham kaynağı olmuştur.

98. YIL

Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulduğu günden bu yana geçen 98 yılda, vatandaşlarımızın huzur, refah ve barış içinde yaşaması, ülkemizin daha müreffeh hale gelmesi için ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum.

İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum.

Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM’IN MESAJI

“23 Nisan 1920, tarihimizin dönüm noktasıdır.

“Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” esası üzerine kurulan Büyük Millet Meclisimizin açılmasıyla Türk tarihinde yeni bir dönem başlamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Kurtuluş Savaşı’nı yöneten ve zafere ulaşan Meclisimiz, Cumhuriyet’in ilanı, ülkemizin modern dünyayla bütünleşmesi ve demokrasimizin olgunlaşması sürecinde tarihi bir rol üstlenmiştir.

Milli iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 98 yıldır, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere, bütün vatandaşlarımıza daha müreffeh bir gelecek hazırlamak için büyük kararlılıkla çalışmaktadır.

TBMM’nin açılışının 98. yılında gururla ifade edebilirim ki, Türkiye, her geçen gün gelişmekte ve güçlenmektedir. Milletimiz, yurdun her köşesinde refah ve huzur ikliminin hâkim olması için birbirine kenetlenmektedir.

21. YÜZYILA DAMGA VURACAKTIR

Tarihi, medeniyeti, kültürüyle olduğu kadar, büyük potansiyeliyle de dikkatleri üzerine çeken Türkiye Cumhuriyeti’nin; demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, güçlü ekonomisi ve aktif dış politikasıyla 21. yüzyıla damgasını vuracağına bütün kalbimle inanıyorum.

Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, gözlerindeki ışık ve yüreklerindeki umutlar bizlere daima güç vermektedir.

Çocuklarımızın barış, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayallerini gerçekleştirmek en büyük emelimizdir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının dünyanın her köşesinden gelen çocukların da katımıyla bir şenlik atmosferinde kutlanıyor olması, millet olarak çocuklara verdiğimiz değerin en güzel ifadesidir.

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ

Hedefimiz kendi evlatlarımızla birlikte dünyanın bütün çocuklarına huzur, refah ve güven içinde yaşayacakları bir gelecek inşa etmektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. Yıldönümü vesilesiyle başta Gazi Meclisimizin ilk başkanı olan Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis’teki bütün milletvekillerini rahmetle ve şükranla yâd ediyorum.

Bugünü bayram olarak kutlayan çocuklarımızın sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor, her birinin gözlerinden öpüyorum.

Bu müstesna günün, ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.