Altınköy’de dünya down sendromu farkındalık günü etkinliği düzenledi Altındağ Belediye başkanı Veysel Tiryaki:“engelsiz bir dünya için mücadele ediyoruz” dedi

Altınköy Açıkhava Müzesi, “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü”nde özel misafirlerini ağırladı. Altınköy’ün doğal ortamında kahvaltıda buluşan özel misafirler, mehter takımı eşliğinde şarkılar söyledi, geleneksel oyunlarla keyifli vakit geçirdiler. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki “Ankara’nın en özel mekanlarından biri olan Altınköy’de down sendromlu çok özel misafirlerimizi ağırlamaktan mutlu olduk. Altındağ Belediyesi olarak biz de engelsiz bir dünya için mücadele ediyoruz” dedi.

Havaların ısınması ile beraber 2018 sezonunu açan Altınköy’ün ilk misafirleri down sendromlular ve aileleri oldu. “Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” kapsamında Ankara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, down sendromlular ve aileleri güne Altınköy’ün doğal ürünlerinden oluşan kahvaltı ile başladı. Altınköy’ün özel misafirleri daha sonra down sendromlulardan oluşan Saray Engelsiz Yaşam Merkezi Mehter Takımı’nın keyifli konserini dinledi. Konserin ardından Altınköy’deki oyuncaklar ve geleneksel oyunlarla doyasıya eğlenen ve Altınköy’ü gezen down sendromlular, fotoğraf çekimi ile bu özel günü ölümsüzleştirdiler.

“ÖZEL GÜNDE ÖZEL MİSAFİRLERİMİZLE BİRLİKTE OLDUK”

“21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü”nde Altınköy’ün özel bir etkinliğe imza atmanın mutluluğunu dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’nın en özel mekanlarından biri olan Altınköy’de çok özel misafirlerimizi ağırlamaktan mutlu olduk. Altındağ Belediyesi olarak biz de engelsiz bir dünya için mücadele ediyoruz. Ben de down sendromunun bir hastalık olmadığını, sadece sarışın ya da esmer olmak gibi bir durum olduğunu ve bir kromozom farktan ibaret olduğunu hatırlatmak isterim. Down sendromlu çocuklarımız gösterdikleri saf sevgileri, bakışları, dokunuşları ile her evin bereketidir. Onlar hiçbir zaman için bir fazla değil, biz bir eksiğiz. Dost canlısı, eğlenmeyi seven, gerçek dostluğun ve arkadaşlığın ne olduğunu bize davranışları ile hatırlatan bu özel insanlara özel bir gün yaşatmak bizim için çok değerliydi.”

“ÖZEL ÇOCUKLARIMIZ SOSYAL HAYATIN İÇİNDE OLMALI”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç da yaklaşık 50 down sendromlu ve aileleriyle birlikte Altınköy’de yaşanan günün onlar için çok anlamlı olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Altındağ Belediyesi’nin desteği ile bu etkinliği gerçekleştirdik. Ailelerimiz ve çocuklarımız ile bir araya gelip, çocuklarımız için özel etkinlik düzenledik. Down sendromu bir hastalık değil, bir farklılıktır. Biz down sendromlu çocuklarımızın sosyal hayat içerisinde olmasını istiyoruz. Altınköy’de doğal ortamda, geleneksel oyunlar eşliğinde çok güzel bir gün geçirdik.”

AİLELER DE ÇOCUKLARIYLA KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ

Farkındalık etkinliğinin ardından Altınköy’ü gezen aileler Altınköy’ün doğal ortamına hayran kaldı. Altınköy’ü otantik ve çok güzel, değişik bir yer olarak tanımlayan down sendromlu annesi Gülenden Gültekin Kızılaslan, “Çocuklarımızı tekrar tekrar getirmek istiyoruz” dedi.

Altınköy’ün çocuklarla birlikte vakit geçirilecek çok özel bir yer olduğunun altını çizen Fatma Çamlıdere, Özge Ceviz ve Havva Arık, özel günde herkesin down sendromluların farkına varmasını dileyerek “İmkan verildiği takdirde down sendromlular, okuyabilir, çalışabilir. Biz kendi çocuklarımıza bu konuda güveniyoruz. Bu çocuklar isterlerse her şeyi başarabilirler yeter ki uygun ortam ve fırsat verilsin” ifadelerini kullandılar.