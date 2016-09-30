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94’ler darbesi imiş 15 Temmuz. Sadece 15 Temmuz darbe girişimi değil Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinin en önemli ihanetinin ismidir Levent Türkkan.

Mahkemeye verdiği 40 sayfalık ifadede eğer doğru ise darbe planlayıcısı olarak 94 mezunu kurmay subayları gösterdi.

94’ler darbesi ve Yurta Sulh Konseyi 15 Temmuz’dan bu yana çözülememişdi ama “Yurtta Sulh Konseyi” nin kimlerden oluştuğunu mahkemedeki ifadesinde açıkladı vatan haini Türkkan.

TRT bildirisini hazırlayan ve silahlı askerlerle TRT’yi basıp darbe bildirisini yayınlatan darbeci ihanet gurubu 94’ler darbesi gerçekleştirenler 94 mezunu hain kurmay subaylar gurubu imiş.

94’ler darbesi

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Tüm 94 mezunu subayların bu ihanetin içinde olduğunu sanmıyorum ama vatan haini, ihanetin simgesi Türkkan’ın ifadesinde bu isimler yer almıyor.

Şimdi yapılması gereken en önemli açıklama 94’lü subaylardan oluşan “Yurtta Sulh Konseyi” mensuplarının isim isim açıklanmasıdır.

Türkkan’ın ifadesi darbe girişiminin Fethullah Gülen’den sonra 1 numaralı darbe liderinin kim olduğunu ortaya koymuyor.

15 Temmuz sonrası öne çıkan isim olarak görülen Akın Öztürk’ün işin başında olduğunu sanmadığını söylüyor ifadesinde.

Bu kahpe isim doğru mu söylüyor, yoksa bu iddialarla hedef mi şaşırtıyor belli değil.

Bugüne kadar 15 Temmuz darbecileri ile ilgili birçok ifade ve iddia yayınlandı ama hala ortaya çıkarılamayan birçok karanlık nokta var.

ADİL ÖKSÜZ

“Adil abi” dediği Adil Öksüz bugün kaçak durumda. Adil abisinin çok önemli bir adam olduğunu da vurguluyor ifadesinde hain Türkkan ve şu inanılmaz sözleri sarf ediyor mahkemede:

“Benim kod adım Ahmet. İsmi onlar seçiyor. Çocuklarınızın isimlerini bile onlar seçiyor. Bakın, paralelcilerin çocuklarının iki ismi vardır. İsmin biri Pennsylvania’dan gelir, diğerini kendiniz koyarsınız. 42 yıllık hayatım yalanmış. İnsanlığımdan utanıyorum. Hayatımı bina ettiğim her şey yalanmış.”

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor bu sözleri ile vatan haini namussuz.

Umarım yargıçlar bu sözlere kulak asmazlar.

Fethullah Gülen’e nasıl inanıp bu hale geliyorlar derseniz anlaşılan şudur:

Küçük yaşta çocukları alıp cemaat ağabeyleri ile eğitmek.

Onların saf tertemiz beyinlerine itaat etmeyi öğretmek.

Üniversiteyi ya da liseyi bitirdikten sonra onları kamu kurumlarında işe yerleştirmek.

Kamu da, yani askeriyede, poliste, yargıda ve tüm bürokraside en üst makamlara yükselttirmek.

Ve sonuçta 15 Temmuz’da düğmeye basarak darbe girişiminde bulunmak, Türkiye Cumhuriyetini İslam devleti yapmak.

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