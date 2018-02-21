Türk Halk Müziğinin sevilen seslerinden Barış Çetin” Bizler işin mayasındayız, onlar bu işin kaymağın dalar. Günümüzde iki tip müzisyen var. Bir tanesi piyasayı vur geç parayı kap, diğeri de bu işin çekirdeğinden yetişmiş kabuğunu sıyırmış olan müzisyenler.

Günümüzde popüler kültürün egemen olduğu müzik piyasasında, insanlar giderek kendi kültürlerinin müziklerini dinlemeyip sırt çevirmiş duruma geldiler. Genellikle yaza damga vuran parçalar diğer yaz hatırlanmaz iken, Kendi öz müziğimiz olan Türk Halk Müziği yüzlerce yıldan bu yana yaşıyor.

Bu süreç içerisinde birçok usta gelip geçtikten sonra bu işi yeni yeni yapmaya başlayan ve müzik piyasasında bilinen Ankara’da Türk Halk Müziğinin sevilen seslerinden biri olan Barış Çetin ile günümüz müzik piyasasını, Türk Halk Müziğinin sorunlarını, gelecek planları gibi birçok konuda söyleşi gerçekleştirdik.

Kendinizden ve Müziğe nasıl başladığınızı biraz bahsedebilir misiniz?

Barış Çetin: Aslen 1985 Erzincan Tercan doğumluyum. Erzincan depreminden sonra ailem Ankara’ya göç etti. Müziğe başlamadan önce çeşitli birçok işlerde çalıştım. Müzik tamamen hayatıma girince de muhasebeciliği bıraktım. İnsanların hayatlarında bazen dönüm noktaları vardır öyle bir durum benim başıma gelerek dostlarımın aracılığıyla da müziğe başlamış oldum.

İlk olarak Ankara’da Sakarya Caddesinde bulunan türkü barlarda sahne aldım. İşler ilerleyince güzel insanlarla tanıştım ve bu noktalara geldim. Müzik sevgisini bana küçük yaşlarda dedem yanımda ney çalarak aşıladı. Şu an evimde de 24 tane neyim var.

Müzik sektöründe alaylı mı olmak daha önemli yoksa eğitimini aldıktan sonra mı icra etmek önemli?

Çetin: Bu işin okulunu okursun yetenek yoktur, seslere iyi basarsın duygun yoktur, alaylı yetişir bir eser okursun herkesin gönlünü fethedersin. Bu sorunun cevabını uzun yıllar sahnede olmama rağmen hala çözemedim.

Sahnede söylediğiniz Türkülerin dinleyicileri etkileyip veya etkileyemediğini anlayabiliyor musunuz?

Çetin: Dinleyicilerden gelen alkış ve söylenen esere katılmalarından anlayabiliyorsunuz. Çünkü alaylı da olsanız, eğitimli de olsanız Müziğin dili notadır. Bu dili doğru kullanırsanız gelen tepkiler her zaman olumlu olur.

Ankara dinleyicisinin diğer şehirlerdeki dinleyiciden farkı nedir?

Çetin: Anakara’daki dinleyiciler gerçekten türkülerin önemini bilen insanlar. Çünkü Ankara, türkülerin beşiği durumunda. Şehir dışında birçok sahne aldım, konser verdim, fakat Ankara’daki gibi kaliteli müzisyenler görmedim. Türküyü el üstünde tutuyor Ankara’da yaşayan insanlar. Ben bu durumu diğer şehirlerde göremiyorum. Bu sektörde bir şeyler olmak istiyorsan her zaman İstanbul’dur fakat iyi müzisyenler genellikle Ankara’da yetişirler. Zaten birçok ünlü müzisyen de Ankara’dan İstanbul’a gitmedir.

Sizin için Tük Halk Müziğinin önemi nedir?

Çetin: Bizim öz değerimizdir. Bizi biz eden varoluşumuza kaynak olan müzik anlamında Türk Halk Müziğidir. Günümüzde Türk Halk Müziğinde usta sanatçılar değer görüyor. Çünkü yaşamış değerler var bu topraklarda.

Size göre Türk Halk Müziğine gençlerin ilgisini nasıl buluyorsunuz?

Çetin: Koray Avcı’dan sonra gençler türküleri daha çok sevmeye başladı ve ilgileri arttı. Koray Avcı Sokak müzisyenliğinden geldiği için biraz daha avantajlı oldu. Ben sokak müzisyenliğini müzik olarak görmüyorum. Çünkü Ankara’da Sokak müzisyenliği yapan kişiler müzik için yapmıyor sadece para kazanmak için yapıyor.

Türk Halk Müziği belli bir mezhebe mi ait?

Çetin: Müzikte böyle bir durum olmaması gerekir ama öyle gözüküyor. Çünkü türkülerin var oluş sebebi Alevilerdir. Şunu da belirtmek isterim Türküler Alevilerin olabilir ama herkes türküleri dinliyor.

Müzik yaparken arkanızdaki orkestra Müziğin neresinde?

Çetin: Bir yerde yemek yiyip beğenmezsen o dükkâna bir daha gitmezsin veya bir yerde yemek yiyip beğenirsen o dükkâna sürekli gidersin. Bizde de orkestra bu işin mutfağıdır. Zaten orkestra okutturur sanatçıya eseri. İyi müzisyenlerle çalışmak hem kolaydır hem de zordur.

Müzik herkesi kucaklıya biliyor mu?

Çetin: Bu durum Türkiye’de mümkün değil. Çünkü yeri geldiğin de Kürtçe parçalarda söylüyoruz fakat söylediğimiz an hemen tepki almaya başlıyoruz. Böyle bir durum olunca ülkemizde müziğin herkesi kucaklaması mümkün değil. Ülkemizde insanlar alkol alırken ikinci bardağı geçtikten sonra mutluysa mutsuz, mutsuzsa mutlu olmaya başlıyorlar. Böyle bir sonuç ortaya çıkınca da müzik evrenselliğini kaybediyor.

Müzik demek özgürlük demek midir?

Çetin: Müzik özgürlük demektir. Çünkü müzikte tek tip yoktur. Bundan dolayı birçok müzik dalı ve yaşayış farklılığı var. Bir insan bazen bir türkü de, bazen bir sözde, bazen de bir melodide kendini bulabilir.

Bir sanatçı için sahnelerin dolu veya boş olması sizleri etkiliyor mu?

Çetin: İster istemez etkiliyor. Çünkü sahne boş olduğu zaman söylemek istemiyorsun ve bitse de gitsek diyorsun. Sahne dolu olduğu zaman da hep söylemek istiyorsun.

Günümüzdeki popüler müziği nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çetin: Bizler işin mayasındayız, onlar bu işin kaymağındalar. Günümüzde iki tip müzisyen var. Bir tanesi piyasayı vur geç parayı kap, diğeri de bu işin çekirdeğinden yetişmiş kabuğunu sıyırmış olan müzisyenler. Bizler kültürü yönden katkı vermek isteyen taraftayız.

Türk Halk Müziğini 20 yıl sonra nerede görüyorsunuz?

Çetin: Sistematik olarak her şeyin bir başlangıcı ve bitişi vardır. Bu bir dönüşüm meselesidir. Bir şey sürekli sabit kalırsa eskiyor. Bir değişkenliğe ihtiyaç var. Yani her zaman dönüşüme ihtiyaç var.

Sizce Ahmet Kayanın eserlerini insanlar popüler olmak için kullanıyor mu?

Çetin: İşletmeler artık Ahmet Kaya geceleri yapıyor. Günümüzde kişiler ister istemez ses yarışmalarında Ahmet Kaya eserleriyle kendilerini göstermek istiyorlar. Benim için Ahmet kaya çok farklı kulvar demek. Çünkü Ahmet Kayayı herkes dinliyor.

Son olarak ileride gerçekleşecek projeleriniz nelerdir?

Çetin: İleride İstanbul’a gitmek istiyorum. Çünkü orası bir süpermarket müzik piyasası için. Yakında da gerçekleşirse bir albümüm çıkacak.