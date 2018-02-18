Dün, Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye 2011 yılında gelmeye başladığından bu yana, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ülkemiz vatandaşı olurlar, ülkelerine dönmeyebilirler” diyordu.

Dün, “Sınırımızdaki PKK uzantısı PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditleri için Türk ordusu Suriye’de” diyordu.

Dünden bugüne değişen sözler:

Bugün, “Türk ordusu Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için askeri harekat yapıyor” diyor.

Dün, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, “PYD/YPG’nin Fırat’ın batısına geçmesine izin vermeyeceğiz” dediler,

Dün, PYD/YPG Amerikalıların desteği ile Fırat’ın batısında Münbiç’e de Afrin’e de geçerek dağların altlarına sığınaklar, mevziler kazdılar.

Dün, Amerikalılar 5 bin TIR, 2 bin uçak dolusu askeri savaş malzemesini PYD/YPG’ye dağıtıyor, Türkiye cılız tepkiler koyuyordu.

Dün, Erdoğan da, Yıldırım da askeri müdahale emri vermediler.

Bugün, Türk ordusu bir ayı aşkın süredir Afrin’de terör örgütlerini şehitler vererek temizlemeye çalışıyor.

Bugün, PYD/YPG terör örgütü Amerikalı askerlerle birlikte Münbiç’te konuşlanmış durumda.

Bugün, Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a, Münbiç’e geleceğiz, siz orayı boşaltın diyor.

Dün, Başbakan Yıldırım, “Münbiç’ten sonra Fırat’ın doğusuna da askeri hareket yaparak PYD/YPG’yi oradan da temizleyeceğiz” dedi.

Bugün, Türkiye’nin tavrını Çavuşoğlu, “Münbiç’deki Amerikalılar ve PYD/YPG teröristleri Fırat’ın doğusuna çekilsin askeri harekat yapacağız” diyor.

Dün, yüz yıllardır dünya siyasi tarihinde her ırk ve her dini inançtan sığınmacıya sınırlarını açan necip Türk milleti 3,5 milyon Suriyeli sığınmacılara da kucak açtı.

Bugün, Türk halkı, “Suriyeliler Türkiye’de tatilde, Türk ordusu onlar için savaşıyor, şehitler veriyor” diyor.

Dün, 7 yıl önce Esad’ı devirme amacıyla yola çıkan Koalisyon ilkeleri, Amerika ve Türkiye vardı.

Bugün, Türkiye Rusya ve İran ile Suriye’deki terör örgütlerinden kurtulmaya çalışıyor.

Bugün, katil Esad hâlâ Suriye’nin başında ve gidici gibi de görünmüyor.

Dün dündür, bugün bugündür.

Ruhun şad olsun merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel.Türkiye hâlâ ayni Türkiye…