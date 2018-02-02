9 Eylül 1923’te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi Atatürkçülük ve sosyal demokrasi görüşlerini benimsemiş bir merkez sol bir siyasi partidir. CHP Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yasal siyasi partisi olma özelliğini taşıyan partidir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yapılacak olan 36. olağan kurultayı birçok ilke imza atacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve adaylar genel başkanlık için kıyasıya yarışacak.

Gerçekleşecek olan 36.olağan kurultay öncesi Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden bu zamana kadar katıldığı seçimlerde aldığı oyları ele aldık.

Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923’te kurulan, Atatürkçülük ve sosyal demokrasi görüşlerini benimsemiş bir merkez sol bir siyasi partidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yasal siyasi partisi olma özelliğini taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi, 1923’ten 1950’ye kadar aralıksız iktidarda kalmış ve 1946’ya dek genellikle tek parti yönetimini uygulamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yasal siyasi partisi olma özelliğini taşıyan partidir.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından “Halk Fırkası” adıyla kurulan partinin adının başına 1924’te “Cumhuriyet” sözcüğü eklenmiş, 1935’teki 4. Kurultay’da bugünkü “Cumhuriyet Halk Partisi” adı benimsenmiştir.

12 Eylül Darbesi’nin ardından, o dönem Bülent Ecevit’in genel başkanlık yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış; daha sonra 3821 sayılı yasaya dayanarak, kuruluşunun 69. yıldönümü olan 9 Eylül 1992 günü tekrar açılmıştır.

CHP’nin kurucusu Atatürk

CHP, kurucusu ve ilk genel başkanı Atatürk’ün vasiyeti ile tasarruf haklarını CHP’ye bıraktığı Türkiye İş Bankası’nın bir bölüm hissesinin de sahibidir. CHP’nin tasarruf hakkına sahip olduğu yüzde 28,1’lik orandaki bu banka hisselerinin kazancı Türk Tarih Kurumu’na aktarılmaktadır.

Milli mücadele zaferinden sonra Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Birinci Grup, ülke çapında siyasi örgütlenmeye girişmiş ve 28 Haziran 1923’te yapılan seçimlere tek liste ile girerek biri dışında bütün milletvekilliklerini elde etmiştir.

Lozan Antlaşması’nın kabulü nedeniyle mecliste baş gösteren yoğun tartışmalar üzerine Mustafa Kemal Paşa, 9 Eylül 1923’te 9 umde adı verilen siyasî programı ilan etti ve iki gün sonra İçişleri Bakanlığı’na verilen bir dilekçeyle kendisine bağlı milletvekillerinden oluşan Halk Fırkası’nı kurdu. (Halk Fırkası’nın resmî kuruluş tarihi 11 Eylül 1923 olmasına rağmen, partinin kuruluş tarihi partileşme kararının alındığı 9 Eylül 1923 olarak kabul edilir.

29 Ekim 1923’te, Halk Fırkası üyesi 158 milletvekili Cumhuriyet’i ilan ederek Mustafa Kemal Paşa’yı cumhurbaşkanı seçti. İlerleyen aylarda halifeliğin kaldırılması ve 2. dönem TBMM’de muhalif milletvekillerinin sayısının azaltılması gibi bazı hususlardan rahatsız olan, Millî Mücadele’nin kadrosundaki aktörler Kâzım Karabekir, Rauf Orbay, Adnan Adıvar, Ali Fuat Cebesoy, Hüseyin Avni, Cafer Tayyar Eğilmez, Refet Bele, Lutfi Polatoğlu, Bekir Sami ve Hüseyin Cahit Yalçın gibi bazı milletvekilleri mecliste ayrı bir grup oluşturdular.

17 Kasım 1924’de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı (TCF) kurdular. Bu olaydan bir hafta önce Halk Fırkası’nın adı “Cumhuriyet Halk Fırkası” olarak değiştirildi. TCF’nin, Şeyh Said İsyanı’ndan sonra 5 Haziran 1925’te kapatılıp önde gelen üyelerinin idamı veya siyasetten uzaklaştırılmasından sonra, 1946 yılına kadar CHF/CHP TBMM seçimlerine tek parti olarak katıldı.

Çok partili döneme geçiş

7 Ocak 1946’da Celâl Bayar genel başkanlığında Demokrat Parti kuruldu. Demokrat Parti (DP) kurulduktan sonra CHP bazı uygulamalara son verdi. 10 Mayıs 1946’da toplanan II. Olağanüstü Kurultay’da İsmet İnönü Milli şef ve Değişmez Genel Başkan unvanlarını üzerinden attı. Tek dereceli çoğunluk esasına dayanan seçim kanunu kabul edildi.

1946 genel seçimleri

CHP yüzde 70 çoğunlukla kazandı (CHP:396, DP:61, Bğm:7). Seçimler yargı denetiminde yapılmıyordu, oylar açık verilip gizli sayılıyordu. Bu usulsüzlüklerinden dolayı “şaibeli seçim” şeklinde de anılmıştır.

1950 genel seçimleri

Demokrat Parti yurt genelinde yüzde 53 oy almıştı. CHP’nin oyları yüzde 39’unu aldı.

1954 seçimleri

DP tüm yurtta oyların yüzde 57,5’ini alarak 502 milletvekilliği kazanırken CHP yüzde 35 oy alıp 31 milletvekilliği kazandı.

1957 seçimleri

DP yüzde 47.9 oyla 424 CHP ise yüzde 41.1 oy oranıyla 178 milletvekilliği kazanmıştı.

1961 seçimleri

CHP milletvekili seçimlerinde yüzde 36.7 oy alarak 173 milletvekilliği elde etti.

1965 seçimleri

Türkiye genelinde AP yüzde 52.8 oyla 240 milletvekilliği kazanırken CHP yüzde 28.7 oyla 134 milletvekili kazanabildi. Adalet Partisi tek başına iktidara geldi.

12 Ekim 1969 Milletvekilliği Genel Seçimleri

AP yüzde 46,5 oy CHP yüzde 27.3 oy aldı.

1973 seçimleri

14 Ekim 1973 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 33, Adalet Partisi ise yüzde 29 oy aldı.

1977 Seçimleri

5 Haziran 1977 günü yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri’nden

Cumhuriyet Halk Partisi oyların yüzde 41.3’ünü alarak 213 milletvekilliği kazandı. AP yüzde 36.8 oy almış ve 189 milletvekili kazandı.

24 Aralık 1995 milletvekilliği seçimleri

RP yüzde 21.3 yüzde 21.3, CHP %10.71 oy almışdı.

1999 genel seçimleri

DSP oyların yüzde 22.18 CHP, yüzde 8.71 oy alarak baraj altında kaldı.

2002 seçimleri

AKP seçimlerde yüzde 34.4 oy CHP yüzde 19.39 oy aldı.

2007 genel seçimleri

CHP’nin oyları yüzde 20.88’i AKP oyların yüzde 46.58’ini aldı.

2011 genel seçimleri

CHP oyların yüzde 25.98’ini AKP oyların yüzde 49.95’ini aldı.

2015 Haziran ayı Genel seçimleri

CHP yüzde 24.95, AKP yüzde 40.9 oy aldı.

2015 Kasım ayı Genel seçimleri

CHP yüzde 49.49, Ak parti yüzde 25.31 oy aldı.