Moskova operasyon konusunda endişeli olduğu Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin Afrin operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, “Moskova bu bilgiler konusunda çok endişeli. Gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz” denildi.

Moskova operasyon konusunda endişeli. Yapılan açıklamada “Edinilen bilgilere göre 20 Ocak tarihinde Türkiye Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde askeri birliklerini kullanmaya başladı. Türkiye Genelkurmay Başkanlığı PYD militanlarının yaptığı kışkırtıcı saldırıya karşılık olarak Türk askerlerinin Suriyeli Kürtlere ateş açtığını öne sürdü.

Moskova bu bilgiler konusunda çok endişeli. Gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.

“Rusya Suriye barış süreci konusunda toprak bütünlüğünün korunmasına, Suriye’nin egemenliğine karşı saygı gösterilmesine, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 numaralı kararnamesi ve Astana süreci çerçevesinde varılan çatışmasızlık bölgelerine ilişkin uzlaşmalar uyarınca kalıcı siyasi barış sürecinin kurulmasına dayanarak hareket ediyor. Bu vesileyle çatışma taraflarını karşılıklı olarak kendilerini tutmaya davet ediyoruz.

“IŞİD adı altındaki uluslararası terörizmin siyasi ve askeri grubunun aldığı yenilginin ardından ve Rus askeri birliklerinin önemli kısmının Suriye’den geri çekilmesinden sonra hali hazırda bu ülkede kalan Rus askeri birliklerinin asıl amacı, çatışmasızlık bölgelerinde ateşkes rejiminin sağlanmasıdır.”

AFRİN OPESRASYONU SOÇİ’DEKİ KONGREYİ ETKİLEYEBİLİR

Duma Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Türkiye’nin Afrin’deki operasyonunun Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni etkileyebileceğini söyledi.

Şamanov Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Çok zor bir durum. Suriye yönetimi kendi tavrını dile getirerek, Afrin başta olmak üzere iç işlerine karışılmasını kabul etmeyeceğini söyledi” dedi.

Şamanov, bu durumun 29-30 Ocak’ta Soçi’de düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni bir şekilde etkileyeceğinin altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamasında Moskova’nın operasyon konusunda endişeli olduğu vurgulandı.

Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç ise, Rusya’nın Türkiye’nin askeri operasyona başladığı Suriye’ye diplomatik destek sağlayacağını ve BM’de Türkiye’nin operasyonu sona erdirmesini isteyeceğini söyledi.

Klintseviç Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “BM’de bu operasyonun durdurulmasını isteyecek taraf sadece Suriye olmayacak. Rusya da bu talepleri destekleyerek Suriye’ye diplomatik destek verecek “ dedi.

Klintseviç, Türkiye’nin Afrin’deki operasyonunun Suriye’nin egemenliğini ihlal ettiğini ekledi.