900 sivil Musul’dan Suriye’ye kaçtı

Musul operasyonu devam ederken kentte çatışmaların yaşanmasından önce yüzlerce sivilin Musul’dan Suriye’ye kaçtığı bildirildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) bir sözcüsü, 900’den fazla kişinin Musul’dan Suriye’ye kaçtığını ve halen bir mülteci kampında bulunduklarını söyledi.

BMMYK sözcüsü, kurumun büyük bir olasılıkla kampı geçici bir barınma yeri olarak kullanacağını daha sonra da Irak’ın toprakları içindeki güvenli bir bölgeye geçeceğini söyledi.

Sözcünün açıklamasını yansıtan BBCNews ise, Suriye’ye kaçtığı bildirilen 900’dan fazla kişi için “Bu, Irak hükümetinin Musul’u kurtarma taarruzunu başlattığı Pazartesi gününden beri kaçtıkları teyid edilen en büyük sivil grubu” sözlerini kullandı.

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