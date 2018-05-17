Keçiören Belediyesi’nin on bir ayın sultanı Ramazan ayında “sınırları aşan kardeşlik” sloganıyla ev sahipliği yaptığı Uluslararası Ramazan Etkinliklerinin 9.’su “İlahiler Senfonisi” ile başladı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak’ın ev sahipliğinde Kalaba Kent Meydanında düzenlenen programa Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Dış İşleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Bosna-Hersek Büyükelçisi Bakir Sadovic, Kazakistan Büyükelçilik Müsteşarı Malik Otarbayev, İran Büyükelçilik Müsteşarı Hasan Safarhani, Endonezya Maslahatgüzerı Sayoga Kadarisman, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİTLERE DUA

İsrail’in devlet terörünün kınandığı gece Filistin’de şehit olanlar ve tüm şehitler için okunan Kuran-ı Kerim Tilavetiyle başladı.

Ramazanın ilk gününü Filistin, Kudüs ve şehitlerin aziz hatıralarına atfettiklerini belirten Başkan Mustafa Ak, “Bizi yeniden Ramazana erdiren Rabbime şükürler olsun. İnşallah Ramazanı ruhuna uygun şekilde yaşar, feyzinden faydalanırız. Ülkemize ve bütün İslam alemine Ramazan’ın güzellikler getirmesini diliyorum. Uluslararası Ramazan Etkinliklerimizin 9.’sunu gerçekleştiriyoruz. ‘Sınırları aşan kardeşlik’ diyoruz, çünkü aynı Allah’a, aynı Peygambere, aynı dine inanan Müslüman kardeşlerimiz ile birlikte Keçiören’de Ramazan ayını idrak ediyoruz.” dedi.

Ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu da vurgulayan Ak, “Bu sene gönül coğrafyamız içerisinde yer alan 22 ülkeyi misafir edeceğiz. Etkinliklerimize katılan 15 hemşehri derneğimizle birlikte Anadolu’nun zenginliklerini de tanıtacağız. “ diye konuştu. Filistin’de yaşanan olaylar nedeniyle Ramazan’ın buruk başladığına vurgu yapan Dış İşleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, “Kudüs için düzenlenecek İslam zirvesinden inşallah ortak bir karar çıkar, yaşanan bu zulüm bir an önce nihayetlenir.” ifadelerini kullanırken, Keçiören Belediyesinin Türk Belediyeciliğinin uluslararası kolu gibi hizmet verdiğine dikkat çekti.

Ramazan etkinlikleri sayesinde farklı kültürlere şahitlik edileceğini belirten Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da Keçiören’in çehresini değiştiren Başkan Ak’a özel olarak teşekkür etti.

İLAHİLER SENFONİSİ AYAKTA ALKIŞLANDI

105 kişilik orkestra ile Şefliğini Emin Güven Yaşlıçam’ın üstlendiği Tenor Burak Kut, Bas Özgür Savaş Gençtürk, Soprano Tuğba Mankal’dan oluşan İlahiler Senfonisi ise Ramazan’ın manevi iklimini müzikle buluşturdu. Semazenlerin de zaman zaman eşlik ettiği program boyunca seslendirilen ilahiler, dinleyenleri hayran bırakırken, bazıları da cep telefonları ile o anları ölümsüzleştirdiler.

Vatandaşların ayakta alkışladığı program sonunda Başkan Ak sanatçılara çiçek takdim ederken, gecede protokol tarafından Keçiören evinin de açılışı gerçekleştirildi.​