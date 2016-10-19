9 ayda 4 bin 950 kişiye evde hizmet

Çankaya Belediyesi vatandaşlara, evde sağlık ve temizlik hizmeti vermeyi sürdürüyor. Belediye, 9 ayda 2 bin 861 kişiye evde sağlık hizmeti verirken, 954 kişiye evde temizlik, 919 kişiye nakil, 216 kişiye de değerlendirme hizmetinde bulundu.

Çankayalılara evinde sağlık ve temizlik hizmeti sağlayan Çankaya Belediyesi, Temmuz ayında 383 vatandaşa ulaştı. Sağlık problemleri nedeniyle herhangi bir sağlık kuruluşuna gidemeyen Çankayalılara evde sağlık imkanı sunan Belediye, yılın ilk yarısında bin 964 vatandaşa birinci basamak sağlık hizmeti verdi. Belediye, herhangi bir geliri olmayan sosyal güvencesi de bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara da evde temizlik hizmeti veriyor.

Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’ne başvuran vatandaşlara, Evde Sağlık ve Evde Temizlik hizmetlerini ücretsiz sunan Çankaya Belediyesi, birinci basamak sağlık hizmetini sağlık kuruluşuna gitme durumu olmayanlara veriyor.

Belediye, evde temizlik hizmetini de temizlik elemanı çalıştıracak maddi yetersizliği bulunan, sosyal güvencesi bulunmayan, tek başına yaşayan engelli, yaşı gereği kendi işini yapabilecek durumda olmayıp ilgilenebilecek yakını da bulunmayan vatandaşlara veriyor. Belediye’ye 0850 455 02 65 numaralı ücretsiz hat aracılığıyla ulaşarak hizmet alma talebini ileten vatandaşlar, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetlerini alabiliyorlar.

BERBER VE KUAFÖR HİZMETİ DE VAR

Çankaya Belediyesi evde bakım hizmetleri kapsamında vatandaşlara verdiği temizlik ve sağlık hizmetleri arasına berber ve kuaför hizmetleri de bulunuyor. Çankaya Halk Sağlığı Merkezi bünyesinde verilen evde bakım hizmetlerinde vatandaşlara saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı ile kişisel bakım hizmeti de veriliyor.

ÜCRETSİZ NAKİL HİZMETİ

Belediye, başvuruda bulunan vatandaşlara kendi ambulansları ile nakil hizmeti de veriyor. 9 ay boyunca 919 nakil hizmeti veren Çankaya Belediyesi sağlık ekipleri, rahatsızlıkları ile ilgili danışan vatandaşlara ön değerlendirmede bulunup, sözkonusu şikaayteleri hakkında sağlık kuruluşlarının ilgili birimlerine yönlendiriyorlar.

Çankaya Belediyesi’nin Evde Bakım Hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’nin 0850 455 02 65 numaralı ücretsiz hattını arayarak başvuruda bulunabiliyorlar.

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