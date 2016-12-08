9-12-2016-T.C.ANKARA 17. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 505282

T.C.ANKARA 17. İCRA DAİRESİ

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2015/27698 ESAS

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.

1.İhale Tarihi : 17/01/2017 günü, saat 11:35 – 11:40 arası.

2.İhale Tarihi : 02/02/2017 günü, saat 11:35 – 11:40 arası.

İhale Yeri : Ankara Adliyesi 1 Nolu Mezat Salonu – Ankara Adliyesi MERKEZ / ANKARA

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 17.000,00 1 %18 06DM9069 Plakalı , 2012 Model FIAT Marka , FIORINO CARGO PLUS 1.3 MULTİJET 75 HP E4 CL2 Tipli , NM422500000265389 Şasi No’lu, Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz , Araç 91.708 km’de olup, muhtelif yerlerinde sürtünme, çizikler ve paslanmaz mevcuttur. Sağ dikiz ayna kolu, sağ orta kapı kolu ile sağ arka kapı camının kırık, sağ kapının cama yakın kaporta kısmında ve sağ arka çamurluğun kapıya yakın etek kısmı ile arka sol kapı altı sol kenarında derin çöküntüler görülmüştür. Şoför mahalli koltuk döşemesinin yırtık, oto teybinin olmadığı tespit edilmiştir. Anahtar var, ruhsat yok.

1.İhale Tarihi : 17/01/2017 günü, saat 11:45 – 11:50 arası.

2.İhale Tarihi : 02/02/2017 günü, saat 11:45 – 11:50 arası.

İhale Yeri : Ankara Adliyesi 1 Nolu Mezat Salonu – Ankara Adliyesi MERKEZ / ANKARA

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

2 19.000,00 1 %18 06DM9070 Plakalı, 2012 Model, FIAT Marka, FIORINO CARGO 1.3 MULTİJET Tipli, NM422500000262625 Şasi No’lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz , Aracın sol arka tekeri patlak, sol ön teker tası kenarının ezilmiş olduğu, muhtelif yerlerinde hafif sürtünme, çizikler ve paslanmalar mevcut. Şoför mahalli koltuk döşemesi yırtık olup, aracın oto teybinin yerinde olmadığı görülmüştür. Aracın ön tampon sağ alt kenarında çarpmadan kaynaklı kırık tespit edilmiştir. Anahtar ve ruhsat yok.

1.İhale Tarihi : 17/01/2017 günü, saat 11:55 – 12:00 arası.

2.İhale Tarihi : 02/02/2017 günü, saat 11:55 – 12:00 arası.

İhale Yeri : Ankara Adliyesi 1 Nolu Mezat Salonu – Ankara Adliyesi MERKEZ / ANKARA

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

3 20.000,00 1 %18 06DM9068 Plakalı , 2012 Model , FIAT Marka , FİORİNO COMBİ 1.3 MULTİJET ACTİVE Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz Araç 123.597km’de olup, muhtelif yerlerinde çizikler mevcut, ön sağ çamurluk üzerinde derin çizik, sağ arka çamurluk üzerinde hafif sürtünme çizikleri ile ön tamponun sağ ve sol tarafında delik ve açıklıklar mevcuttur. Anahtar ve ruhsat yok.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 505282) www.bik.gov.tr

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