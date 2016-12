İ L AN Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi

Esas No : 2016/406 Karar No :2016/425

Ankara ili Çankaya ilçesi, Birlik Mah. Cilt no. 21 Hane no. 33’de nüfusa kayıtlı olan Ayhan kızı Gülfidan’dan olma, 05/07/1994 doğumlu 14878025522 TC nolu Dilan Kılıç’ın ”Dilan” olan isminin ”Yağmur” olarak TASHİHİNE, karar verilmiştir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 503887) www.bik.gov.tr

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...