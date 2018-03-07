8 Mart Kadınlar Günü’nde yıllardır hep aynı haberler, yazılar, analizler, öneriler yazılır, konuşulur. Herkes bir uzman olur, “vay efendim, kadının üretime, ekonomiye katılımı, eğitimi, çalışması, özgürlüğü, eşit hakları, şuymuş buymuş” ahkâm keserler.

Bunlar bir de tam 8 Mart günü meydana gelen (illaki olur) bir kadına yapılan şiddet, saldırı, cinayet haberleriyle süslenir, neymiş Kadınlar Günü kutluyoruz.

Biz bu 8 Mart’ı geçen yılda kutladık, önceki yıllar da. Hep aynı vaatler, talepler ama değişen somut bir şey var mı? Yok, nedeni hep ikiyüzlülükten.

Siz bir yandan “kadının gücü ekonomik bağımsızlıktan geçer” diyeceksiniz diğer yandan kadını “koca arayan Hürmüz gibi üç de yetmez beş tane çocuk yap” diye eve hapsedeceksiniz. Ama her 8 Mart gelince “aman kadınlarımıza yazık, şu kadar okumuşlar, bu kadar eğitim almışlar ama evde dikiş nakış yapıyorlar, koca yolu gözlüyorlar, istihdamda öncelik verin” diye şirinlik yapacaksınız.

Doğru ya, evde oturan kadın oy demek. Çocuklar okula gidince ne yapacaklar, kapı kapı dolaşıp oy isteyecekler (bu görev her mitingde hatırlatılıyor, kadınlara pardon hanımlara büyük görevler düşüyor denilmiyor mu?) ama iş seçilmeye, temsile gelince “senin yerin evin” diye itelenecekler.

Sonra da “efendim Mecliste, siyasette kadın pardon hanım niye az?” diye çok çarpıcı analizler yapılacak. Şu turban konusundaki “ikiyüzlülüklere” hiç girmeyelim.

TAŞERON KADIN İŞÇİLER

Kadın ve ekonomi işlerine bakalım: Örneğin; son bir yılda ekonomide sayısız teşvik, indirim, destekleme, öteleme, ucuz kredi vesaire çıktı. Bir tanesinin de “ekonomik özgürlüğü ve girişimciliği artırmak adına” kadınlara yönelik olduğunu gördünüz mü? Dahası bunlar yürürlüğe girerken herhangi birisi de kalkıp “arkadaş bu kadınları kayıralım, daha fazlasını onlara verelim” diyen oldu mu? Hayır olmadı. Nerede kaldı şu meşhur “pozitif ayrımcılık?

Ya da “işgücüne katılım ve ekonomik güvence” adına örneğin taşeron işçilerin devlet kadrolarına alınmasında kadınlara öncelik verilecek” denildi mi hem de kadın Çalışma Bakanı tarafından? Hayır, duymadık.

Kadroya alınacak kadın işçileri, o da yüzde biri, doğrudan temizlikçi kadrosuna yerleştireceksiniz ardından “kadın işçi hakları, ücret eşitliği” diye saatlerce nutuk atacaksınız.

MEDYADAKİ İKİYÜZLÜLÜK

Gelelim kadına yönelik ikiyüzlülüğün zirve yaptığı şanlı medyamıza. Sadece son bir yılda kadınlarla ilgili yayınlanan haberlere bakın: eğitimde, ekonomide, bilimde başarılı olan kadınlarla ilgili kaç tane haber, yazı var, kaç tane de cinsel istismar, tecavüz, mobbing, cinayet haberleri var?

Kadınların sosyoekonomik durumlarına getirilen önerileri mi konuşuyoruz yoksa “tanımadığın bir erkekle asansöre binersen halvet olur” veya “kocası tarafından 39 yerinden bıçaklandı” haberlerini mi yoksa cinsel içerikli olanları mı?

TV haber kuşaklarında kadınlara yönelik ne kadar tecavüz, şiddet, cinsel istismar haberleri varsa (rating yapıyor ya) veriliyor. Hele bir de “anı anına görüntülendi” deyice bir gürültü patırtı kopuyor. “Polisler o sapığı, kocayı buldu” deniliyor, bu tür olayların azalması, önlem alınması isteniyor, uzmanlar, profesörler görüşlerini açıklıyor, “kadına şiddet son bulsun” diye kampanya başlatılıyor, güya memleket insanına eğitim veriliyor, habercilik yapılıyor.

DİZİ ŞİDDETİ

Peki, ardından ne oluyor? Haberler bitiyor, saat 20, dizi kuşakları başlıyor. Beyaz gömlek siyah elbise, yüzüne doğduğu günden buyana su değmemiş pis sakallı karanlık, sert bakışlı ne kadar tipleme varsa ekrana çıkıyor, elinde silah, altında son model araba, bağır, vur kadının suratına, beline. En şiddet dolu, en gürültülü bu sahnelerin gün boyu 15 dakikada bir ekranlarda dönüp durması ayrı bir durum.

İsim vermeyelim, bu tür dizlerle milyonlarca para kazanan TV kanal sahiplerinden bir de kalkmış, 8 Mart Kadınlar günü diye konferanslar, toplantılar düzenliyor, kadınların sorunlarına çözüm arıyor.

Sayın bayan patroniçe; siz önce şu kadınlara şiddet içeren dizilerini yasaklayın sonra sahne alın. Ayrıca rating tablolarına bakın, sizin toplantılarınızın haberi mi en çok izlenmiş yoksa dizileriniz mi?

Memleketin başına ne geliyorsa her taraftaki bu ikiyüzlülükten gelmiyor mu? Kadın, erkek fark etmez, isterse yılın her günü 8 Mart olsun!