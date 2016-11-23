8 akademisyen tutuklandı

SAMSUN’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dün polis tarafından adliyeye çıkartılan 31 akademisyenden 8’i tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekipleri 8 gün önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli Ankara, Konya İzmir illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi’nde görev yaparken iddiaya göre FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve içlerinde profesör, doçent, araştırma görevlileri ve öğretim görevlilerinin bulunduğu 3’ü kadın toplam 31 akademisyen gözaltına alındı.

Aralarında FETÖ/PDY üyelerinin haberleşme programo ‘BayLock’ kullanıcılarının da olduğu öne sürülen 31 şüpheli dün sabah polis tarafından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen ve saat 02.20’ye kadar nöbetçi mahkemeye ifade veren akademisyenlerden 8’i tutuklandı. 23 akademisyen ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

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