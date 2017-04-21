Olumsuz düşüncelerinizden kurtulmanın 8 yolu, 8 adımda bardağın dolu tarafını görebilirsiniz, 8 adımda kendi kendine terapi!

En iyimser bireylerin dahi doğal olarak olumsuz duygulara kapıldığı zaman ve durumlar vardır. Endişe, üzüntü, öfke ve diğer olumsuz duygular normal hayatın birer parçalardır. Ancak kronik olarak bardağın boş tarafını görmek hem fiziksel hem de zihinsel açıdan zararlıdır ve hayatın kaçınılmaz zorlukları karşısında bireyin kendini toparlamasına engel olur.

“Bunun yerine bir birey pozitifliği artıran bazı becerileri uygulayarak daha olumlu olmayı öğrenebilir” diyor Uzman Klinik Psikolog Mehmet Başkak. Pozitif duyguları teşvik eden becerileri öğrenerek ve düzenli olarak uygulayarak, mutlu ve sağlıklı bir kişi olunabileceğini belirten Psikolog Mehmet Başkak, pozitif duyguları kendi kendine üretme becerilerini öğrenmeye zaman ayırmamızı tavsiye ediyor.

Psikolog Başkak, olumlu duyguları beslemek için aşağıdaki yöntemleri öneriyor: