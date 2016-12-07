8-12-16-T.C. ANKARA 8. ASLİYE-Basın-503914

T.C. ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Sayı: 2016/444 Esas 06/12/2016

Konu:

Davacılar , İLKER GÜVEN, SÜMEYYE GÜVEN Davalı , NÜFUS İDARESİ Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) arasında mahkememizde görülmekte olan nüfus davası nedeniyle;

Davanın kabulüne, Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Köseler Mah./Köy C:55 H:33 BSN:89’da nf kayıtlı Sümeyye ve İlker’den olma 14/08/2005 doğ.(TCNO:10792320330) küçüğün nüfustaki Baret olan adının Berat olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. İlan olunur.

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