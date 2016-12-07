8-12-16-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE-Basın-504034

İLAN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mamak İlçesi İmrahor Mahallesi 13618 ada 2, 4 ve 5 nolu parselleri kapsayan 86168 nolu parselasyon planı Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.12.2016 tarih ve 2900/6241 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre onanmış olup, 3194 sayılı Kanunun 19.maddesi uyarınca 08.12.2016 tarihinde mesai başlangıcında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.

Ada ve Parsel

Mamak İlçesi İmrahor Mahallesi 13618 ada 2, 4 ve 5 nolu parseller. İlgililere ilanen duyurulur.

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