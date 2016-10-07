8-10-2016-MAMAK SAĞLIK BAKANLIĞI (Basın-446678)

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-MAMAK SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

33 KALEM TIBBI SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2016/389159

1-İdarenin

a) Adresi:ÇAGLAYAN MAH. 286/1 SK. 8 MAMAK/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası:3123702511 – 3123702512

c) Elektronik Posta Adresi:mamakadsm@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:33 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri:MAMAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DEPOSU (ÇAĞLAYAN MAHALLESİ 286/1. SOKAK NO:8 MAMAK – ANKARA)

c) Teslim tarihi:Yüklenici İdarenin talepleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyder pey veya tek seferde teslim edecektir. Sipariş posta veya faks yolu ile yapılacak olup sipariş mektubunun yüklenicinin eline ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde ve hafta içi mesai saatleri (09:00 – 15:00) arasında yapılacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:MAMAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ (ÇAĞLAYAN MAHALLESİ 286/1. SOKAK NO:8 MAMAK – ANKARA)

b) Tarihi ve saati:31.10.2016 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a) Sağlık Bakanlığının 2010/11 sayılı genelgesi gereği, Aday veya istekliler ile teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu gösteren belgeleri teklif mektupları ile birlikte vermek zorundadırlar.

b) Sağlık Bakanlığının 2010/11 sayılı genelgesi gereği, Aday veya istekliler, teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve/veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir. Söz konusu belge veya belgelerin teklif dosyalarında sunulması zorunludur.

c) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Firmalar teklif ettikleri bütün diş sarf ürünleri için teklif ettikleri ürünün birebir aynısını numune olarak vereceklerdir. Numune olarak verilen ürünler denenerek teknik şartnameye uygunluğu kontrol edilecek ve Klinik değerlendirmesi yapılacaktır. 15.Kalem haricindeki numuneler iade edilmeyecektir. 15. Kaleme ait numune kesinleşen ihale kararı tarihinden itibaren talep edilmesi halinde 1 (bir) ay içerisinde iade edilecek, bu süre içerisinde teslim alınmayan numuneler iade edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MAMAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MAMAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ (ÇAĞLAYAN MAHALLESİ 286/1. SOKAK NO:8 MAMAK – ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-446678) www.bik.gov.tr

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