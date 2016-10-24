Modacı iş kadını Yeşim Erbek’in 15 Temmuz darbe girişimine ve teröre karşı organize ettiği “7’den 70’e Teröre Hayır Defilesi” Bakırköy Spor Vakfı’nda yapıldı. Defile finalinde ise tescilli güzel, manken Tuğçe Aral gelinlik ile podyuma çıktı.

Rebel Tekstil’in sahibesi Yeşim Erbek 15 Temmuz ve sonrasında zor bir süreçten geçen ülkemizin darbe ve teröre karşı dik duruşuna destek amacıyla “7’den 70’e Teröre Hayır Defilesi” organize etti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları, sanatçı ve modacıların

desteklediği organizasyonda podyuma çıkan mankenler günlük abiye kıyafetler ve tesettür kıyafetlerden oluşan kreasyonları sergilediler. Yeşim Erbek “Devletimize destek vermek amacıyla bu organizasyonu düzenlemek istedik. Özelliklede yetimhanelerden hayata atılan kimsesiz çocuklarımızı, gençlerimizi sokaklarda yalnız bırakarak terörün kucağına itilmekten kurtarmak ve korumak istiyoruz. Moda dünyasından da böyle bir ses vermek istedik” dedi.

Bakırköy Spor Vakfı’nda Şeref Varan’ın da desteğiyle düzenlenen organizasyona sanatçılar, modacılar, 15 Temmuz Darbe Derneği üyeleri ve mağdurları katılarak destek verdiler. Defilenin finalinde ise ünlü manken ve tescilli güzel Tuğçe Aral, modacı Timuçin Denizmen’in hazırladığı gelinlik ile podyuma çıktı. Podyuma gelen iş kadını modacı Yeşim Erbek mankenlerle birlikte “7’den 70’e Teröre Hayır” pankartı açtı ve finaldeki gelinliğin ise geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te düğün evindeki patlamada hayatını kaybedenlerin anısı için hazırlandığını söyledi.

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