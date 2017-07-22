Doğal SİT alanı olan Poyrazlar gölü kaçak avcıların hedefi haline geldi. Bir grup amatör balıkçı ise çevre köylerdeki çocukları yanlarına alarak kaçak avcılığa ve sürdürülebilir balıkçılık konusunda eğitiyor.

Çocuklar bir yandan tuttukları sazan balıklarını öpüp tekrar göle bırakırken, diğer yandan göle atılan ağları toplayarak çöpe atıyorlar. Ortaokul öğrencisi Kerem Pehlivan “Bence Türk milleti olarak yaşadığımız yerlerin kıymetini bilmiyoruz. Bu kötü manzaraların bitmesini istiyorum.” dedi.

DOĞA HARİKASI GÖL 1993 YILINDAN BU YANA 1.DERECEDE DOĞAL SİT ALANI

1993 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. Derece doğal SİT alanı olarak ilan edilen Poyrazlar gölü bugünlerde kaçak avcıların hedefi haline geldi. 1 Derecede SİT alanı olduğu için ağla balık avlamanın ve ticari balıkçılığın yasak olduğu doğa harikası gölde bir grup amatör balıkçı kaçak avcılarla mücadele ediyor.

BİR YANDAN BALIK TUTUYORLAR DİĞER YANDAN AĞLARI ÇÖPE ATIYORLAR

Tuttukları 10 ile 30 kilogram arasında balıkları öpüp sevdikten sonra tekrar göle bırakan ve sosyal medya üzerinde ” İRİE FİSHİNG” olarak tanınan grup üyeleri çevre köylerde oturan çocuklara kaçak avcılık ve sürdürülebilir balıkçılıK konusunda eğitim veriyor. Çocuklar gölde tuttukları sazan balıklarını sevip okşadıktan sonra tekrar göle bırakıyor, bir yandan da göle bırakılan balık ağlarını toplayarak kıyıya çıkarıyorlar ve çöpe atıyorlar.

“KAÇAK AVCILIK BALIK SAYISINI AZALTIYOR”

Bölgedeki kaçak avcılığa da dikkat çeken Anadolu Üniversitesi , İşletme bölümü öğrencisi Taha Tarhan “Bizler sportif ve sürdürebilir balıkçılık yapıyoruz. Tuttuğumuz balıklara zarar vermeden tekrar göllere bırakıyoruz. Ancak bu doğa harikası göllerimizde yapılan ağla balıkçılık, göllerdeki balık popülasyonunu azaltıyor. Bu gün çocuklarla çıktığımız balık avı sırasında göle bırakılan bir ağa denk geldik. İçindeki canlı balıkları göle bıraktık. Bazı balık ve su canlılarının telef olduğunu gördük. Bu çok üzücü bir durum. Genç nesil doğa içinde yaşamak istiyor.” dedi.

SPORTİF BALIKÇI ÇOCUKLARDA ŞİKAYETÇİ

Öte yandan gölden çıkarılan balık ağlarını arkadaşları ile birlikte çöpe atan atan ortaokul öğrencisi Kerem Pehlivan “Biz Türk milleti olarak yaşadığımız yerlerin kıymetini bilmiyoruz. Bu görüntülerin artık olmamasını istiyoruz” dedi. Bu arada bu yıl lise 1.sınıfa başlayacak olan Görkem Özalp ise “Her balığa çıktığımızda mutlaka oltalarımıza böyle bir ağ takılıyor. Kaçak avcılığın bitmesini istiyorum.” dedi.