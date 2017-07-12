Van’ın Edremit İlçesi Süphan Mahallesi’nde yaşayan 7 çocuk annesi 80 yaşındaki kadının hiç kimliği olmamış. Amcasının oğlu Hacı Erol ile evlenen Ayda’nın çocuklarından 6’sı kumasının üzerine, en büyük oğlu 53 yaşındaki Mustafa Erol ise dedesinin nüfusuna kayıtlı.

Babasıyla kardeş görünen Mustafa Erol, annesine kimlik çıkarmak için gerekli girişimlerde bulunduklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Süphan Mahallesi’nde oğlu, gelini ve torunlarıyla birlikte yaşayan 80 yaşındaki Ayda, bir çok hastalıkla mücadele ediyor. Midesine bağlanan hortumla beslenen Ayda, kimliği olmadığı için hastaneye gidemiyor ve hiç bir imkandan yararlanamıyor. Ayda’ya gelini Meryem Erol bakıyor. Oğlu Mustafa Erol, “7 kardeşiz. Babamın iki eşi vardı. Kardeşlerim üvey annemizin üzerine kayıtlı, ben de dedemin üzerine kayıtlıyım. Yani resmiyette, kimlikte babam ile kardeş görünüyorum. Annem 2007 yılına kadar köyde olduğu için sorunsuz bir şekilde kimliksiz yaşadı. Ama 2007 yılında yaşlanmasıyla birlikte sağlık sorunları başladı. Bunun üzerine kimlik talebinde bulunduk. Ancak 10 yıldır uğraşmamıza rağmen anneme kimlik çıkaramadı.”

KİMLİKSİZ TEDAVİ OLAMIYOR

Dayısının verdiği yanlış ifadeden dolayı annesinin kimliğinin çıkmadığını ileri süren Mustafa Erol şöyle devam etti:

“Annem’in kimliği yok, bu şekilde onun sağlık sorunlarıyla uğraşmak gerçekten çok zor, hali ortada. Kimliği olsa devamlı doktora gitse, ilaç alsa bu hale gelmezdi. Daha önce 2007 yılında kimlik talebinde bulunduk. Muhtara söyledik, muhtar da abisine yani dayıma ulaştı. İfade verdiler. Bu başvurular Ankara’ya gitti. Ama dayımın yanlış bir ifadesi üzerine kimlik çıkmadı. Yine 2015 yılında annemin beyin kanaması geçirmesi üzerine hastaneye gittik, kimlik sorunu yaşadık. Talebimiz üzerine bize geçici olarak bir T.C Kimlik numarası verildi. Ama bu T.C. numarası şu anda işimize yaramıyor. Bizim yetkililerden tek isteğimiz anneme bir kimlik verilsin. Bizde annemizi gönül rahatlığıyla hastaneye götürelim. Çünkü kimliksiz hastane masrafları çok, buna imkanlarımız yetmiyor.”

Ayda’nın bakımıyla ilgilenen gelini Meryem Erol ise kayınvalidesinin iki yıldan beri yatalak olduğunu söyledi. Kayınvalidesinin kimliği olmadığı için tedavi süreçlerinin çok sıkıntılı geçtiğini belirten Meryem Erol şöyle dedi:

“Kayınvalidem iki yıldır yatalak bir durumda, belli aralıklarla hastaneye götürüyoruz. Her hastaneye gittiğimizde tedavi için senet yaptırmak zorunda kalıyoruz. Eşimin üzerine faizi ile 120 bin TL’lik senet var. Bu borçlardan kurtulmak için ise kayınvalidemin kimliğinin çıkarılması gerekiyor.”