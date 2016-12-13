CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, yeni anayasa teklifine ilişkin, “MHP’nin böyle bir teklife neden ‘evet’ dediğini merak ediyorum. Uzlaşma komisyonu görüşmelerinde itiraz ettiğimiz her şeyi getirmişler. Bunların tamamına o zaman MHP de itiraz etmişti. Bir kişinin iki dudağı arasında fesih edilebilen ama o kişiyi hiçbir şekilde denetlemeyen bir Meclis var. Bunu nasıl anlatacaklar, nasıl vicdanları kabul edecek. 78 milyonun bir kişinin ağzına baktığı bir sistem yaratıyorlar” dedi.

“DİKTATÖR YARATMA TEKLİFİ”

Tezcan, bir grup gazeteciye AK Parti ve MHP’nin üzerinde anlaştığı yeni anayasa teklifini değerlendirdi. Bu çalışmanın “bir diktatör yaratma teklifi” olduğunu ifade eden Tezcan, teklifle yasama, yürütme, yargı yetkisinin cumhurbaşkanı olarak tarif edilen bir kişinin elinde toplandığını belirtti. Tezcan, “Bu sistemin içinde ben de cumhurbaşkanı olsam, benden de diktatör çıkar. Bir kişi hem cumhurbaşkanı olacak, cumhurbaşkanı sıfatıyla başbakanlık, bakanlık, bütün hükümet yetkilerini kullanacak. Bütün kamu kurumlarının işleyişini, bakanlık kuruluş kanunlarını cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleyebilecek. Devletin işleyişini, bütün sistemi cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, yönetmelikle istediği gibi bozacak, istediği gibi kuracak” dedi.

“MECLİS’İ KİLİTLEME YETKİSİ”

Cumhurbaşkanına “parti başkanı” sıfatıyla TBMM’de milletvekili adaylarını belirleme yetkisinin de verildiğini kaydeden Tezcan,

“Üstüne üstlük Meclis’in kanun yapma yetkisini paylaşacak, yasamayı da kontrol edecek. Meclis’in beğenmediği kanunlarını veto edip ancak 301 oyla kanunlaşabilecek şekilde Meclisi kilitleyebilecek. Bu cumhurbaşkanına verilmiş Meclis’i kilitleme yetkisidir. Kilitlediği alanda da kararnameyle kilidi açıp tek başına yönetebilecektir. Meclis’e kanun yaptırmayıp kendisi kararnamelerle ülkeyi yönetecektir. Bu fiilen yasama yetkisinin cumhurbaşkanına devri demektir. Hoşlanmadığı Meclis’i hiçbir gerekçe göstermeden fesih edebilecektir. Bu Meclis’i etkisizleştiren bir yapıdır”

dedi.

“BURADAN DEMOKRASİ ÇIKMAZ”

Meclis’in bütün yetkilerini paylaşabilen bir cumhurbaşkanının Meclis tarafından hiç şekilde denetlenemeyeceğini ifade eden Tezcan,

“Bu kadar yetki kullanan bir cumhurbaşkanı suç işlerse de yargılanamayacak çünkü bu düzenleme ile cumhurbaşkanının yargılanması zorlaştırılıyor” dedi. Cumhurbaşkanının, cumhurbaşkanı yardımcılarının ve atadığı bakanların Yüce Divan’a sevki için Meclis’te 400 milletvekilinin oyunun gerekeceğini belirten Tezcan, “Bu herkese dokunabilen ama kendisine dokunulmayan kadiri mutlak bir cumhurbaşkanı yaratmaktır. Buradan demokrasi çıkmaz. Meclis’i ortadan kaldıran, Meclis’in tabutuna çivi çakan bir tekliftir”

dedi.

“GÜÇLER BİRLİĞİ SİSTEMİ”

Tezcan, teklife göre cumhurbaşkanının yargıyı da istediği gibi belirleyebileceğini kaydederek,

“HSYK üye sayısını 12’ye indiriyorlar, bunun 6 tanesini cumhurbaşkanı belirliyor. Geriye kalan 6 tanesi de Meclis belirleyecek, burada da son aşamada nitelikli çoğunluk aranmayacak. Bu da AK Parti’nin MHP’ye de ihtiyaç duymadan bu 6 üyeyi seçebileceği anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı, yarısını kendisi, yarısını da parti eliyle olmak üzere HSYK’nın 12 üyesini de belirleme yetkisine sahip olacak. Bu yargıyı teslim almak demektir. Mevcut yapı içinde AYM’nin oluşumuna baktığımızda da tamamını doğrudan ya da dolaylı seçiyor. Yargıyı tamamen kontrol eden bir cumhurbaşkanı var. Bu güçler ayrılığı değil, güçler birliği sistemdir. Dünyada bunun örneği yok, diktatörlüklerde var”

değerlendirmesinde bulundu.

“MHP TAMAMINA İTİRAZ ETMİŞTİ”

“MHP’nin böyle bir teklife neden ‘evet’ dediğini merak ediyorum” diyen Tezcan, “’CHP ile uzlaştığımız 7 madde de pakette var’ dediler. Bu düzenlemenin o 7 maddeyle hiçbir ilgisi yok. Bizi ortak etmesinler buna. Uzlaşma komisyonu görüşmelerinde itiraz ettiğimiz her şeyi getirmişler. Bunların tamamına o zaman MHP de itiraz etmişti. Nasıl ‘evet’ diyebilecekler, ben merak ediyorum. Bu açıkça Türkiye’de bütün yetkileri bir kişinin eline veren, demokrasiyi ortadan kaldıran demokratik rejimi yok eden, Türkiye’yi otoriter rejime taşıyan bir sistem. Bu basit bir hükümet sistemi değişikliği değil, rejim değişikliği. 15 Temmuz’da FETÖ mensupları parlamentonun tepesine bomba attı, bu da parlamentoya bomba atmaktır. Bir kişinin iki dudağı arasında fesih edilebilen ama o kişiyi hiçbir şekilde denetlemeyen bir Meclis var. Bunu nasıl anlatacaklar, nasıl vicdanları kabul edecek. 78 milyonun bir kişinin ağzına baktığı bir sistem yaratıyorlar”

ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAYACAK

Tezcan, CHP’nin hazırladığı anayasa taslağının da tamamlandığını belirterek,

“Güçlü parlamenter sistemin, kurumsal önlemlerini içeren bir çalışmamız var. Genel Başkanımız uygun gördüğü zaman bu çalışmayı kamuoyuyla paylaşacak, bu yakın zamanda olur. Bizim anayasa teklifi verme sayımız yok ama kurumsal olarak açıklayacağız” diye konuştu. Tezcan, “Bu getirilen tablo neyi yaratıyor; tek başına bütün yetkiyi elinde toplayan bir cumhurbaşkanı, kimliksiz ve kişiliksiz bir meclis ve tabi olmuş yargı. Bizim getireceğimiz; sembolik bir cumhurbaşkanı, işlevsel etkin bir yürütme, güçlü bir meclis, bağımsız bir yargı”

diye konuştu.

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