77,6 milyar liralık borç yapılandırıldı

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında, yapılandırılan toplam tutarın, 77 milyar 602 milyon 570 bin 915 lira olduğunu açıkladı. Bakan Ağbal, ayrıca 4.8 milyon vatandaşın borçlarının yapılandırılması talebinde bulunduğunu belirtirken, yüzde 76’sının borçlarının yapılandırıldığını söyledi.

Maliye Bakanı Ağbal, Ankara’da Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un sonuçları hakkında basın toplantısı düzenledi. Yeniden yapılandırma kanununa olağanüstü bir ilgi gösterildiğini vurgulayan Ağbal, yeniden yapılandırılan borçlar hakkında bilgi verdi. Bakan Ağbal, “Kanunun son başvuru günü ve saati itibariyle kanun hükümlerinden yararlanmak için 8 milyon 527 bin 452 adet başvuru dilekçesi aldık.

Bu başvuruların 4 milyon 382 bin 606 adedi internetten yapıldı. 4 milyon 144 bin 846 adediyse bizzat vergi dairelerine gelerek veya posta yoluyla yapıldı. Kanunun yapılandırma, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi hükümlerinin tamamına ilişkin olmak üzere yapılandırılan toplam tutar ise 77 milyar 602 milyon 570 bin 915 liradır. 2011 yılında çıkan kanunla karşılaştırdığımızda başvuru adedinde 6111 sayılı kanuna göre, yüzde 64.2 artış var. Yapılandırılan tutarda ise yüzde 96.3 artış var. Bu rakamlar çok açık şekilde ortaya koyuyor ki bu defa yapmış olduğumuz yeniden yapılandırma kanununa olağanüstü bir ilgi söz konusu” diye konuştu.

“HER 100 BORÇLUDAN 76’SI BORÇLARINI YAPILANDIRDI”

Kanun kapsamında, borçlu vatandaşların yüzde 76’sının borçlarının yapılandırıldığını bildiren Bakan Ağbal,

“Vergi dairelerine 6,3 milyon vatandaşımız borçluydu. Kanun kapsamında 4.8 milyon vatandaşımız borçlarının yapılandırılması talebinde bulunmuş ve böylece borçlularımızın yüzde 76’sı borçlarını yapılandırmıştır. Şu anda uyguladığımız kanun çerçevesinde her 100 borçludan 76’sı borçlarını yapılandırdı. Bu bizim için son derece memnuniyet vericidir”

dedi.

“90 MİLYAR LİRA VERGİ ALACAĞIMIZIN YÜZDE 51’İNİ YAPILANDIRDIK”

Yeniden yapılandırma kanunu ile yakalanan başarı oranının, 2011 yılında uygulanan 6111 sayılı kanuna göre, 2 kat fazla olduğunu vurgulayan Ağbal, “Kanunu uygulamaya başlarken, 90 milyar lira vergi alacağımızın olduğunu söylemiştik. Bunun yüzde 51’ini yapılandırdık. 6111 sayılı kanunda, 2011 yılında tutar bakımından baktığımızda; orada alacaklarımızın yüzde 25’ini yapılandırmıştık tutar olarak. 6111 sayılı kanunda, her 100 liralık alacağın 25 lirası yeniden yapılandırmaya konu edilmişken, bu defa her 100 liradan 51 lirası yeniden yapılandırmaya konu edilmiş oldu. Böylece 46 milyar lira vergi aslı kanun kapsamında ödenecek hale geldi. Bu da yakaladığımız başarı oranının, bir önceki kanuna göre 2 kat olduğunu ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

“SPOR KULÜPLERİNİN BORÇLARI 552 MİLYON LİRA OLARAK YAPILANDIRILDI”

Spor kulüpleri ve belediyelerinde yeniden yapılandırma kanunundan yararlandığını belirten Ağbal, “6736 sayılı kanun, spor kulüplerimize de 36 taksitle, 72 ayda borçlarını ödeme imkanı vermiştir. Spor kulüplerimizden 166 spor kulübü kanundan yararlanmak üzere başvurdu. Başvuran kulüplerimizin borçları, 552 milyon lira olarak yapılandırıldı. Belediyelerimize de borçlarının yapılandırılmasında 144 aylık taksitlendirme öngörüldü. Bu kapsamda 1148 belediye başvurdu. Belediyelerimizin 3.6 milyar lira alacağı yapılandırıldı” açıklamasında bulundu.

AĞBAL’DAN ‘İLK TAKSİT’ ÇAĞRISI: ÖDEMEKTEN VAZGEÇMEK, MÜKELLEFİMİZİN ALEYHİNE

Borçlarını yapılandıranlara ilk taksitlerini ödeyecekleri tarih konusunda uyarıda bulunan Bakan Ağbal, şöyle konuştu:

“25 Kasım itibariyle yapılandırılan tutarlara karşılık, 4.1 milyar lira tahsilat yaptık. 25 Kasım itibariyle maliye kasasına giren para, 4 milyar lirayı aşmış oldu. Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların peşin ve ilk taksit ödeme süresi 30 Kasım 2016 tarihinde sona ermektedir. Mükelleflerimiz ödemelerini vergi dairelerine, anlaşmalı bankalara yapabilirler. İlk taksit veya peşin ödeme bu ayın sonuna kadar yapılacak. Bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Bu ay sonuna kadar yatırmaları gereken ilk taksiti mutlaka yatırsınlar. Bir anda taksiti ödemekten vazgeçmek, doğrudan doğruya mükellefimizin aleyhine; ne yapıp edip bu borçlarını ödesinler”

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENE İNDİRİM MÜJDESİ

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Ağbal, vergisini düzenli ödeyen mükellefler için indirim getirilip getirilmeyeceği sorusunu şöyle yanıtladı:

“Vergisini düzenli ödeyen mükelleflerimize dönük bir çalışma yaptığımızı daha önce de ifade etmiştim. Yapılacak vergi indirimi oranının ne olacağı ve hangi mükellefleri kapsayacağı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’mızın teknik bir çalışması var. O çalışma inşallah yakın zamanda bitecek. Ben yeni yılda bu çalışmayı, tecille ilgili olan çalışmayı, vergi denetiminde de sürenin kısaltılmasına ilişkin bir çalışmadan bahsettik. Bu 3 çalışmayı yeni yılla birlikte getireceğiz. Bu düzenlemeler, mükellef haklarını güçlendirecek ve devleti olan güveni bence güçlendirecek”

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