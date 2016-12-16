75 kilo verdi, hayatı değişti

SON zamanlarda sıkça gündeme gelen tüp mide ameliyatları Pakize Aydın’ın da hayatını değiştirdi. 1 senelik karar verme sürecinin ardından tüp mide ameliyatı olan Aydın, 170 kilodan 95 kiloya düştü.

2015 yılının Şubat ayında tüp mide ameliyatı olan Pakize Aydın (34) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde tanıtım uzmanı olarak çalışıyor. Ameliyat olma kararını almasında yaşadığı sağlık problemlerinin büyük rolü olduğunu söyleyen Aydın, “Ameliyattan önce yolda yürüyemez, nefes alamaz haldeydim. Şeker, tansiyon gibi birçok kronik rahatsızlığım vardı. Bu durum hayat standartlarımı ve sağlığımı çok büyük bir şekilde tehdit ediyordu” dedi.

“ÖNCE İNSAN SONRA KADIN OLDUĞUMU HİSSETTİM”

Ameliyatından bu yana geçen 22 ayda 75 kilo veren Aydın, hayatında çok fazla şeyin değiştiğini söylüyor. Aynaya baktığında bazen kendi kendini tanıyamadığını dile getiren Aydın şöyle devam ediyor:

“Yüzümdeki ifade, bakışım, yürüyüşüm, konuşmam hayatımdaki her şey değişti. Artık yol yürüyebiliyorum hatta koşabiliyorum. Önceden 13-14 adım atabiliyorken şu anda kilometrelerce yürüyebiliyorum. Astım hastasıydım nefes alamıyordum, geceleri uykumdan nefes tıkanıklığı ile kalkıyordum ve uykumu alamadığım için huzursuzluk yaşıyordum. Şu anda başımı yastığa koyduğumda derin derin uyuyabiliyorum. Ayak parmaklarımla tanıştım, yıllarca onları görmemişim. Bu ameliyatın bana en büyük katkısı ise önce insan daha sonra bir kadın olduğumu bana hissettirmesi oldu.”

KAZANILAN SAĞLIK VE BİR ÖMÜR

Tüp mide ameliyatları konusunda genel bilgi veren İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu ise herkese aynı ameliyatın yapılmadığını, kişinin içinde bulunduğu durum, kilosu ve yapılan değerlendirmelerle hangi ameliyatın yapılacağına karar verildiğini söyledi. Tüp mide ameliyatlarının kolay bir işlem olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Eyüboğlu, “Bu ameliyatın uzun dönemdeki etkileri; kişiler son derece başarılı bir şekilde kilo verecek, vücut yapıları düzelecek, kendilerini daha çok sevmeye başlayacak ve sosyal alandaki etkinlikleri daha fazla olacak. Bunun ötesinde ise kazanılan sağlık ve bir ömür olacak” dedi.

“İLK 6 AYDA KİLONUN YÜZDE 30’UNU VERMEK MÜMKÜN”

Yapılan tetkikler sonucunda obezitesi olan ve kilo verme konusunda metabolik problemler yaşayan insanları bu ameliyatlara yönlendirmek gerektiğini belirten Prof. Dr. Eyüboğlu, tüp mide ameliyatının bunlar içinde en kolay ve kısa sürede yapılanı olduğunu ifade etti. “Ameliyatın tek dezavantajı, kalan midenin genişlemesi sonucu kişinin bir miktar kiloyu geri alma ihtimali” diyen Prof. Dr. Eyüboğlu bu oranın çok yüksek olmadığını, yüzde 2-3 gibi bir orandan söz edilebileceğini söyledi. Kişilerin ameliyatın ardından gelen ilk 6 ay içerisinde kilolarının yüzde 20-30’unu kaybettiğini söyleyen Prof. Dr. Eyüboğlu, “Yani 150 kiloluk bir insan bunun 50 kilosunu verebiliyor. Bu da çok ciddi bir motivasyon oluyor. Süreç sonunda beklentimiz ise 150 kiloluk bir insanın 80’li kilolara inmesi” dedi.

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