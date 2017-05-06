Turizmciler 'asılsız tazminat talepleri' için harekete geçti

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde turizmciler, İngiliz turistlerin son bir yılda artış gösteren ‘asılsız iddialarla, konakladığı otellerden tazminat talep etmelerine’ yönelik sıkıntıları, Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) ve İngiltere’nin en büyük firmalarından biri olan JET2 Holiday yetkilileri ile masaya yatırdı.

GETOB, İngiliz turistlerin konakladığı oteller hakkında asılsız iddialarla şikayette bulunup tazminat istemelerinin artması üzerine yılbaşında harekete geçti. İngiltere’nin en büyük üç tur firmasından, elektronik posta ile toplantı talep etti.

Turizmciler, ilk olarak kendi aralarında iki toplantı gerçekleştirerek öneri ve dilekları aldı. Yapılan davete İngiltere’nin en büyük tur firması JET2 Holiday yetkilileri cevap vererek toplantıya katılacaklarını bildirdi.

Bugün 5 yıldızlı Green Diomond Otel’de, konaklama ve tur şirketleri temsilcilerinden yaklaşık 500 kişi, JET2 Holiday firmaları yetkilileri yurt dışı kontak müdürü Len Mina, Türkiye sorumlusu Andrea Godsmark, şirket avukatı ve sözcüsü Anusha Price, MTS Ege Genel Müdürü Tanju İçten ve MTS Dalaman Bölgesi Kontrat Müdürü Sohbet Kayhan “sorun ve çözüm” adı altında bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını kürsüde yapan Green Oteller Yönetim Kurulu Başkanı Turizmci Sedat Kamış, son bir yılda İngiltere’de tüketici yasalarında yapılan değişiklikler yüzünden iyi niyetli olmayan bazı kişilerin hukuk büroları vasıtasıyla tazminat davaları açmaya yöneldiğine dikkati çekip, yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak için görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

EN ÇOK ŞİKAYET GASTRONOMİ ÜZERİNE

JET2 Holiday avukatı ve sözcüsü Anusha Price, hazırladıkları sinevizyon gösterimi ile şikayetlerin rakamsal verilerini açıkladı. Yapılan şikayetlerin çoğunluğunun gastronomi üzerine olduğuna dikkati çeken Price, “Ülkemizde değişen yasalar nedeniyle şikayetler mevcut.

Özellikle herşey dahil sistemi çalışan otellerden çok şikayet gelmekte. Bu şikayetler değerlendiriliyor ve karara bağlanıyor. Şu anda Türkiye’nin turistik şehirlerinde tatil yapanların şikayet oranı yüzde 1 civarında.

Her şey dahil otele gelen turistler, tüm ihtiyaçlarını kaldığı işletmeden karşıladığı için bir sorun olduğunda şikayetini yapmaktadır. Sorunların çözümleri koordineli şekilde görüşmelerimizi sıklaştırmaktır” dedi.

GETOB Müdürü Cahit Sarıbey, “Thomos Cook, TUİ gibi dünyaca ünlü İngiliz firmalarından cevap bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda davetimizi kabul ettikleri takdirde sorunun çözümü için toplantılarımız olacak” dedi. Toplantının ikinci bölümünde turizmciler söz alarak sorunlarını, isteklerini anlattı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...