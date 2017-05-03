TZOB: Üretici ve markette en çok zam patateste, en çok ucuzlama sivri biberde

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) gıda fiyatlarındaki değişimlere ilişkin aylık araştırmanın sonuçlarına göre, Nisan’da en çok zam patatese gelirken, önceki ay 9 lirayı aşan sivri biber fiyatlarında yüzde 70’ten çok düşüş oldu.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptığı açıklamada, Nisan ayında markette 36 ürünün 20’sinde, üreticide ise 32 ürünün 20’sinde fiyatların gerilediğini veya değişmediğini belirterek, “Markette 16 üründe, üreticide 12 üründe fiyat artışı, markette 13 üründe, üreticide 11 üründe fiyat düşüşü oldu. Fiyat, markette 7, üreticide ise 9 üründe değişmedi” dedi.

Market fiyatlarındaki değişim

Nisan ayında market fiyatlarında maydanoz, kuru kayısı, kuru üzüm, süt, mısırözü yağı, toz şeker ve tavuk eti fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 71.56 ile en fazla sivri biberde meydana geldiğini bildiren Bayraktar, şöyle açıkladı:

“Mart ayı sonunda ortalama 9 lira 95 kuruşa kadar çıkan sivri biber fiyatları, hasat edilen üründeki artış nedeniyle, Nisan sonunda 2 lira 83 kuruşa kadar düştü.

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