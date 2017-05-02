TİM: Nisan'da ihracat yüzde 4.0 artışla 11.87 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.0 artışla 11 milyar 866 milyon dolara çıktı.

TİM’den yapılan açıklamaya göre; ihracat yılın ilk dört ayında yüzde 6.7 artarken, son 12 aylık ihracat da bir önceki yıla göre yüzde 4.0 artışla 145.66 milyar dolara ulaştı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu dönemde bazı aylarda takvim etkisinden ötürü ortalamanın üzerinde ya da altında ihracat artışları gördük.

Nisan ayı da takvim etkisinin negatif olduğu aylardan biri oldu ve ihracat artışımız ortalamanın altında gerçekleşti. Ayrıca, Nisan ayının ilk yarısında Türkiye’nin referandum gündemine kilitlenmesi de ihracat artışımızı sınırlandıran bir başka unsur oldu” dedi.

Çelik, otomotiv, madencilik ve mücevher sektörleri

TİM açıklamasına göre, Nisan ayında genel ihracat artışına en güçlü desteği çelik, otomotiv, madencilik ve mücevher sektörleri verdi. Nisan ayında çelik sektörü ihracatı hammadde fiyatlarındaki artışın da etkisiyle 326 milyon dolar artış göstererek sanayi sektörleri arasındaki oransal bazda en güçlü artışı kaydetti.

Otomotiv ihracatı 253 milyon dolar, madencilik sektörü ihracatı 112 milyon dolar ve mücevher sektörü de 100 milyon dolar artış kaydetti. Tarım sektörü ihracatı ise yüzde 1.3 düşüş gösterdi. Diğer taraftan, Nisan ayında hazır giyim sektörü ihracatının baz etkisi sebebiyle yüzde 11.1’lik kayıp yaşaması, ihracat artışını sınırlayıcı etki yarattı.

İlk dört ayda ihracata en yüksek katkı otomotivden geldi

Yılın ilk dört ayına bakıldığında, son yıllarda sürekli olarak görüldüğü üzere otomotiv sektörü, yine ihracata en yüksek katkıyı sunan sektör oldu. Bu dönemde yakalanan 4.5 milyar dolarlık ihracat artışının 1.7 milyar dolarlık kısmı tek başına otomotiv sektöründen geldi.

Otomotivin ardından en yüksek ihracat artışı petrol ve hammadde fiyatlarındaki artışın etkisiyle çelik ve kimyevi maddeler ve mamülleri sektörlerinde yaşandı. Bu dönemde çelik ihracatı yüzde 43 artışla 4.0 milyar dolara çıkarken, kimyevi maddeler ve mamülleri sektöründeki ihracat ise yüzde 17 artışla 5.3 milyar dolara yükselirken, ilk dört aylık dönemde de hazır giyim ihracatı geriledi.

“Dünyanın her köşesine ihracatımızı artırıyoruz”

Bu yılın başından bu yana dünyanın her köşesinde 252 ülkeye ihracat yapıldığına işaret eden Büyükekşi, ülke grupları bazında yapılan ihracata ilişkin şu bilgileri verdi:”Nisan ayında en önemli ticaret partnerimiz olan Avrupa Birliği’ne (AB) ihracatımız yüzde 3.2 artış yakaladı. Yılbaşından bu yana ise AB’ye ihracatımız yaklaşık 2.1 milyar dolar artış gösterdi.

Yani, bu dönemde toplam ihracat artışımızın yarısına yakını AB ülkeleri kaynaklı oldu. AB’den sonra ihracat artışımıza en büyük katkıyı sunan Kuzey Amerika’ya ihracatımız yüzde 28.7 gibi çok güçlü bir artış yakaladı. Bu artışta ABD’ye olan ihracatımızın yüzde 26.7 artması etkili oldu.

Nisan’da Ortadoğu ülkelerine ihracatımız ise Irak’a olan ihracatımızın toparlanmasıyla birlikte yüzde 8.5 artış kaydetti. Diğer taraftan, yılbaşından bu yana ihracatımızın azaldığı Afrika ülkelerinde Nisan ayında da yüzde 5.8 ihracat kaybı yaşadık” dedi.

Ülke bazında ise nisan ayında en dikkat çekici artışların Malta, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada’da yakalandığını vurgulayan Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülkelere ihracat sırasıyla yüzde 351, yüzde 99 ve yüzde 50 artış kaydetti. Bu ülkelerin yanı sıra yılbaşından bu yana yüzde 50’nin üzerinde ihracat artışı yakaladığımız Çin’e ihracatımız nisan ayında da yüzde 38.3 ile artışını sürdürürken, en önemli ihracat pazarlarımızdan olan Irak’a olan ihracatımız da nisan ayında yüzde 22.8 ile güçlü bir şekilde artmaya devam etti. Diğer taraftan, Rusya’ya ihracatımız ise yüzde 5.4 ile artış kaydetti. Böylelikle, Rusya’ya ihracatımız ilk dört ayda yüzde 29.6 artış yakalamış oldu.”

En fazla yabancı yatırım aldığımız ülkeler de Avrupa Birliği’nden

AB ile ilişkiler konusuna da değinen Büyükekşi, “Avrupa Birliği ülkelerinden ve kurumlarından zaman zaman bizleri şaşırtan, bizleri üzen, beklemediğimiz yorumlar, tepkiler ve kararlar geliyor” dedi ve ekledi:

“Bunlara hiç katılmıyor ve yanlış buluyor olsak da, Avrupa Birliği bizim demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü başta olmak üzere birçok konuda ortak gelecek planı kurduğumuz bir yapı. Türkiye’nin kalkınma çabalarında örnek aldığımız, kendimize hedef olarak belirlediğimiz bir yapı.

“Diğer yandan en büyük ticaret ortağımız ve en fazla yabancı yatırım aldığımız ülkeler de Avrupa Birliği ülkeleri. Dolayısıyla, kendimize çıpa olarak belirlediğimiz Avrupa, hem siyasi, hem hukuki, hem ticari olarak türkiye’nin en önemli partneridir.

“Hepimizin malumu, gelişmiş ekonomilerde siyaset ile ticaret birbirine karışmıyor. Siyasi sorun yaşadığımız İsrail’e ihracatımız son yıllarda kararlı bir şekilde artarken, Rusya, Irak ve Mısır ile siyasi sorunlar yaşadığımızda ihracatımızda önemli düşüşler gördük.

“Gelişmekte olan ülkeler ticareti siyasi bir koz olarak kullanma eğilimde iken, gelişmiş ekonomilerde iki olgu arasında kalın bir çizgi var. Buradan hareketle, AB ülkeleri ile ticari ilişkilerimizin mevcut durumdan etkilenmeyeceğini öngörüyoruz.

“Kaldı ki AB nasıl ki Türkiye’nin en önemli ticari partneri ise, ülkemiz de AB ülkeleri için en önemli ihracat kapılarından biri. Bu düşüncelerle bir süredir görüşmeleri devam eden Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi konusunda da önemli adımlar atıldı.”Yani AB ile yaşanan siyasi sorunların ihracatımız üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını beklemiyoruz.”

“İşçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs gününü tebrik ederim”

Büyükekşi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin olarak da, “İşçi ve emekçi kardeşlerimizin tüm dünyada birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.

İşçi ve emekçilerimiz, alın terleriyle akıl terlerini birleştirerek ülkemizin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde önemli paya sahip. Bu güzel günün barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir bayram havasında kutlanmasını diliyorum” dedi.

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