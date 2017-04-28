Turkcell'in ilk çeyrek net kârı 459 milyon lira 

Turkcell’in net kârı yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.5 azalarak 459 milyon liraya düştü. Turkcell’dan yapılan açıklamaya göre, grup bazında gelirlerin yılın ilk çeyreğinde yüzde 25.6 artışla 4 milyar 53 milyon liraya yükseldi.

Yılın ilk çeyreğini değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Yılın ilk çeyreğinde net kâr 459 milyon TL oldu. 2016 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında FAVÖK ise yüzde 39.8 artışla 1 milyar 400 milyona ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Turkcell Türkiye ise finansal hizmet gelirleri de dâhil edildiğinde yüzde 25.4 büyüdü” dedi.

Turkcell’in GSM operatöründen dijital hizmet şirketine dönüştüğünü dile getiren Terzioğlu, “Kendi teknolojisini üreten ve dünya çapında servis sağlayan dijital hizmet şirketine dönüşme yolunda attığımız adımların karşılığını bu yılın ilk çeyreğine hem gelir, hem de FAVÖK’te rekorlara imza atarak almaya devam ettik.

2017’nin ilk çeyreğinde Turkcell Türkiye ciromuzun yüzde 18’ini dijital servislerden sağladık. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği servislerimizin sayısı 98’e ulaşırken öne çıkan dijital servislerimizin toplam indirilme sayısı 53 milyonu aştı” dedi.

Fizy yabancı rakibini ikiye katladı

Bir yılını geride bırakan 4.5G ile birlikte servislere olan ilginin de önemli ölçüde arttığını anlatan Terzioğlu, Turkcell’in uygulamalarını şöyle sıraladı: “BiP’in dünya çapında indirilme sayısı 13 milyonu aştı. İndirmelerin 1.4 milyonu yurtdışından geçekleşirken, Anadolu’da da 3 müşterimizden biri BiP uygulamamızı kullanıyor.

fizy uygulamamız ise Türkiye’de, müşteri bazında dünyanın önde gelen en büyük yabancı rakibinin 2 katı büyüklüğüne ulaştı. Turkcell TV+ ile cepten televizyon izleme süresi kuruluşundan bu yana 7 dakikadan 40 dakikaya yükseldi. Toplamda 4 milyondan fazla indirilen lifebox’ta saklanan doküman sayısı ise 700 milyonu aştı.”

Türkiye’de gelirin yüzde 67’si data ve dijital servislerden

4.5G’nin birinci yılında Türkiye’nin 81 ilinde nüfusun yaklaşık yüzde 83’ünü kapsadıklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 4.5G abone sayısının 26 milyonu aştığını ve 4.5G kullanıcılarının data kullanımlarının Mart ayında 5.1GB’a ulaştığını belirterek “4.5G’nin katkısıyla tüm kullanıcıların kişi başı data kullanımı geçen yıla göre yüzde 69 artarak 3 GB olarak gerçekleşti.

Türkiye’deki akıllı telefon penetrasyonumuz daha da ivme kazanarak ilk çeyrek sonunda yüzde 68’e ulaştı ve akıllı telefonların içerisinde 4.5G uyumlu cihazların payı yüzde 57 oldu. Yaptığımız yatırımlar ve müşterilerimizin artan talebiyle data ve dijital servis gelirlerimiz hızla arttı. Turkcell Türkiye gelirinin yüzde 67’sini oluşturan data ve dijital servisler geliri yüzde 94,2 oranında yükselerek 2.4 milyar TL’ye ulaştı” dedi.

4.5G’ye yerli doğum günü hediyesi

4.5G’nin birinci yılında Turkcell’in, yine bir ilke imza atarak yerli baz istasyonlarıyla görüntülü görüşmeyi gerçekleştiren ilk mobil operatör olduğunu hatırlatan Terzioğlu, 2017 yılının ilk çeyreğinde müşteri sayısının, 35.8 milyonu Türkiye’de olmak üzere toplam 50.4 milyona ulaştığını söyledi ve ekledi: “Yılın ilk çeyreğinde mobil, fiber, ADSL ve TV’de müşteri kazanımımız devam etti.

Mobil segmentte toplam müşteri sayımız ilk üç ayda 351 bin artarak 33.4 milyon oldu. Faturalı müşteri sayımız geçen çeyreğe göre 298 bin artarak müşteri bazımızın yüzde 53’üne ulaştı.

Sabit segmentte ise, fiber müşteri sayımız çeyreksel bazda 42 bin artarken, ADSL müşteri sayımız da 62 bin artarak toplam sabit müşteri sayımız yaklaşık 2 milyon oldu. Yakınsama stratejimiz kapsamında mobil ses, data ve servislerimizden her üçünü kullanan müşteri oranımız yüzde 42, sabit tarafta TV’li servis kullanan müşteri oranımız yüzde 39 oldu.

Birinci çeyrekte, artan faturalı bazı data ve servis gelirleri sayesinde mobil bileşik ARPU geçen yıla göre yüzde 17.4 artarak 30.5 lira olurken, sabit bireysel ARPU ise yüzde 5.6 büyüme ile 53.1 liraya ulaştı.”

Financell’den banka dışı ilk ihraç

Terzioğlu’nun verdiği bilgiye göre, Turkcell Grup’un hedeflerine ulaşmasında Financell katkı sağlamaya devam ederken, varlığa dayalı menkul kıymet ihracı ile Türkiye’de yine bir ilke daha imza attı. Ortalama 336 gün vadeli toplam 100 milyon liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihraç eden Financell, bu alanda ihraç gerçekleştiren banka dışı ilk kurum oldu.

Turkcell’in Olağan Genel Kurulu’nun 25 Mayıs 2017 tarihinde düzenleneceğini de hatırlatan Genel Müdür Kaan Terzioğlu, Olağan Genel Kurul toplantısında önceden açıklanan kar dağıtım oranıyla uyumlu bir şekilde, 1 milyar 791 milyon lira brüt nakit kar payı dağıtılmasını teklif edileceğini söyledi.

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