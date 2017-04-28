İzmir’in Urla İlçesi’nde 28- 30 Nisan tarinleri arasında yapılacak Uluslararası 3’üncü Urla Enginar Festivali’ne 1 milyon ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Urla Belediye Başkanı CHP’li Sibel Uyar, enginar dikim alanlarının iki yılda yüzde 50 arttığına dikkat çekerek, bu yıl 9 milyon baş enginar üretildiğini söyledi. Uyar, “Enginarlar yerli ve yabancı usta şeflerin elinde adeta sanat eserlerine dönüşecek. Enginar tüm kalbiyle sizi çağırıyor” dedi.

Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü, Delice (Delis) Uluslararası Gurme Kentler Ağı ile Urla’ya gönül verenler tarafından düzenlenecek olan Uluslararası 3’üncü Urla Enginar Festivali, önümüzdeki Cuma günü başlayacak.

Urla Meydan Kahve’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, 3’üncü Uluslararası Enginar Festivali ile Urla enginarının uluslararası arenaya açılacağını, ilçede bu yıl Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden gelen şefler, enginar ile yapacakları yemeklerin sunumunu gerçekleştireceklerini; festival boyunca, ‘dostlar sofrası’, ‘Arnavut ve Bulgaristan sofrası’, ‘anneli kızlı’ ve ‘babalı oğullu’ enginar atölyelerinin yer alacağını ve sakız enginarının da anlatılacağını söyledi.

Geçen yıl üç günlük lezzet şöleni ve karnaval havasında geçen festivalde 2 milyon enginar satıldığını söyleyen Uyar, “Urla’da iki yıl içerisinde enginar dikim alanları yüzde 50 arttı, dikim alanları 2 bin 600 dekardan 3 bin 168 dekara çıktı.

Dikim alanlarında yaklaşık 600 dekarlık bir artış oldu. 2017 yılında 9 milyon baş enginar üretildi. Enginar üreticisi sayısı da önemli artışlar gösterdi. Bu yıl festivale katılımın rekor düzeyde gerçekleşmesi beklenirken, Sakız Enginarı’nın da marka tescili yapılacak” dedi.

“BİZ HAZIRIZ HERKESİ BEKLİYORUZ

Urla Belediye Başkanı Uyar, bu yıl hedeflerinin 1 milyon ziyaretçi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl çok güzel bir festival geçirdik ve ilçedeki üreticilerimiz başta olmak üzere halkımız festival sonuçlarından memnun kaldı.

500 bin konuğu 3 günde ilçemizde ağırladık. Sokaklarımız doldu taştı. Tabi bu sayede hem Urlamız, hem de çiftçimiz ve esnafımız kazandı. Her zaman dile getirdiğim gibi bizim festival yapmamızdaki amaç eğlence değildir.

Türk mutfağı kültürünün ve yemek yapma adetlerimizin ön plana çıkarıldığı, yeni yemek çeşitlerinin ulusal ve uluslararası şefler ile halkımızın öncülüğünde orta çıkarıldığı bir buluşmadır. Amacımız gastronomi turizminde Urlamızı sadece Türkiye’de değil, dünyaya açmaktır. 28-29-30 Nisan tarihlerinde sizleri Urla’ya bekliyoruz. Bu buluşmada, hayal edemediğiniz türde Enginar yemekleri, tatlısı, hamur işlerinin tadına bakmaya çağırıyoruz” dedi.

URLA’YA GASTRONOMİ TURİZMİ

Başkan Uyar, festivalde Dünya Gurme Şehirler Birliği’nin katkısını da hatırlatarak şöyle konuştu: “Uluslararası Urla Enginar Festivali’nde, dünyanın 10 farklı kentinden 25 ünlü şefi ağırlayacağız. Konuk şeflerimiz, bölgemizin vazgeçilmez lezzeti enginarı yeniden yorumlayacak.

Urla Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak atölyelerde, Paris, İtalya, Beyrut, Belçika, Tunus, Girit, İtalya, İsveç ve Türkiye’den ünlü şefler, vücut hücrelerini yenileyen, kolesterolü düşüren, romatizma şikayetlerini azaltan, sindirim sistemine katkıda bulunan enginarı tariflerine katacak.

Türkiye’nin En İyi Festivali ödülüne layık bulunan etkinlikte yüzbinlerle ifade edeceğimiz konuğumuzu ağırlayacağız. Uluslararası Enginar Festivali’mizdeki birinci hedefimiz, böylesine değerli bir ürünün daha fazla üretilmesi, ekonomiye, bölgemizdeki çiftçiye daha fazla kazanç sağlamasıdır.”

FRANSA, FAS, BELÇİKA, TUNUS’TAN ŞEFLER GELECEK

Urla Belediye Başkanı Uyar, Fransa, Fas, Belçika, Tunus, Stockholm’den gelecek şeflerle Türk şeflerin enginarlı yemekler yapıp özel sunumlar hazırlayacağını belirterek, şöyle konuştu: “Kentimizin tanıtımı, marka değerinin yükseltilmesine de Uluslararası Enginar Festivalimizin büyük katkısı olacağı bir gerçektir. 3 gün boyunca 65 atölye ve sanat çalışmaları olacak.

Dünya Gurme Şehirler Ağı’na üye olan kentimizde festival süresince Fransa, Fas, Belçika, Tunus, Stockholm’den gelecek şeflerle Türk şeflerimiz halkımıza sunumlar yapacak. Etkinlikler ve atölyele çalışmalarımız ücretsiz gerçekleşecek ve Urla’daki eski tarifler ve göç mutfağı Urlalılar tarafından uygulamalı olarak konuklarımıza aktarılacak.

Tarihi Malgaca Çarşısı’nda ise çocuklarımıza yönelik enginar etkinliğimizi izleyebilirsiniz. Urla Belediyesi Konservatuvarı öğrencilerinin ilçenin çeşitli noktalarında verecekleri konserlerle şenlenecek festival sırasında, Urla’nın sembol sokaklarına kurulacak tezgahlarda ilçenin kadınları el işlerini, yemeklerini pazarlama imkanı bulacak.”

URLA ÇİLEĞİ İLK KEZ GÖRÜLÜCEK

Bu yıl Enginar Festivali’nde ilk kez Urla çileğinin de görücüye çıkacağını da dile getiren Uyar, “Bu yıl ilk kez üç üretici ile çilek üretimi yapıldı. Gelecek yıl bu sayı 20 üreticiye çıkacak. Bir yıl sonraki festivalde ise kuşkonmazı sunacağız.

Her şeyiyle enginarı kutlamanın, lezzetle ve eğlenceyle güzel Urla’yla buluşmanın tam zamanı. Enginarlar yerli ve yabancı usta şeflerin elinde adeta sanat eserlerine dönüşecek. Enginar hepimizin emeğiyle, sevgisiyle büyüyor. Enginar tüm kalbiyle sizi çağırıyor” dedi.

İzmir Ticaret Borsası ise Urla ve çevresinde üretilen sakız enginarının coğrafi işaret tescili için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğunu açıkladı. Enginarın markalaşması için önemli bir adım olarak tanımlanan başvuruyla birlikte suya, gübreye ihtiyacı olmadan yetişen organik enginar işaret etiketiyle satılma olanağına kavuşacak.

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