Kaygı artması, yataktan yorgun kalkmak hatta hiç kalkmak istememek, asabiyet, konsantrasyon eksikliği, kas ağrıları, halsizlik, baş ağrıları… Soğuk ve karanlık kış günleri geride kalmaya başladı. Kışın sona erdiği, çiçeklerin açmaya başladığı bahar ayları, beraberinde bahar yorgunluğunu da getirdi. Peki, bahar yorgunluğuyla baş etmek için neler yapmalıyız?

Mevsim dönüşlerinde neredeyse herkesin hissettiği bahar yorgunluğu, havadaki elektrik yüklerinin artmasıyla kendini göstermeye başladı. Pharma Plant Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Orçun Orhun, enerjimizi artırmak ve pozitif hissetmek yapılması gerekenleri anlatıyor.

En önemlisi vitamin

Dr. Orçun Orhun, bahar yorgunluğunu gidermek için özellikle beslenmenin altını çiziyor ve şöyle ekliyor; “Tükettiğimiz katı ve sıvı gıdalar bahar yorgunluğunu yenmek için en önemlisi. Özellikle vitamin eksikliği gösteren kişilerin bu aylarda vitamin ölçümlerini yaptırmaları ve gerekli vitaminleri besinlerden alması gerekiyor. Besinlerden karşılanmayacak ölçüde vitamin eksikliği olan kişilere dışarıdan takviye almalarını öneriyoruz. B ve C vitaminleri, potasyum ve çinko içeren besinler, yeterli düzeyde karbonhidrat alımı da oldukça önemli. Antioksidan içeriği yüksek semizotu, ceviz, ıspanak, badem, nar, havuç, ananas, balık, vücudu hem temizler hem de zindelik verir. Bunların yanında C vitamini zengini soğan ve maydanozu her gün tüketmeyi unutmayın.”

Sebze ve meyveler en büyük kurtarıcı

Ülkemizde her mevsim birbirinden besleyici ve sağlıklı ürünler yetişiyor. Aslında her mevsimin meyve ve sebzesi, o mevsim vücudumuz için gereken vitaminlerini karşılıyor. Vücudumuzu toksinlerden arındırmak için paketlenmiş gıdalar yerine taze sebze, meyve, kırmızı ve beyaz et ağırlıklı beslenmek, bol bol yeşillik tüketmek, en az bir öğünde salatamızı ve kepekli ve tahıllı yiyecekleri soframızdan eksik etmememiz gerekiyor. Elma, kivi, ayva gibi meyveleri tüketmek, vitamin ihtiyaçlarımızı doğal yoldan karşılamak açısından çok önemli.

Dr. Orçun Orhun tüm bunların yanında kızartma gibi yağlı gıdalardan kaçınmak ve şifa kaynağı bitkiler olan baharat ve otları hem lezzet katmak hem de vitamin kaynağı için kullanmayı öneriyor.

Güneşe yürüyün

Orhun, “Güneşin sabahları göz kırpmaya başladığı günlere girdik. Vitaminlerin en önemlilerinden D vitaminini güneş bize bolca sunuyor. Özellikle çalışanlar için sabahları bir sokak da olsa yollarınızı uzatarak güneşten yürümelerini ve enerjilerini artırmalarını öneriyorum. Bununla birlikte spor ve egzersiz yapmak, eğer vakit yaratılamıyorsa da akşamları günün stres ve yorgunluğundan adımlarla kurtulmak için 45 dakika boyunca tempolu yürümek de bahar yorgunluğundan kurtulmak ve zindelik için oldukça önemli” şeklinde belirtiyor.

Sıvı kaybetmeyin

Dr. Orçun Orhun, vücudumuzun en önemli bileşeni olan suyu asla eksik etmemiz gerektiğini ve günde en az 2 litre su tüketmemiz gerektiğini söylüyor. Orhun, suyun yanında bahar yorgunluğuna oldukça iyi gelecek bir bitki çayı da içmemizi öneriyor. Demleyeceğimiz yeşil çaya bir tane kabuk tarçın, bir tutam zencefil ve elma dilimlerini de eklemek hem zihninize hem de vücudunuza çok iyi gelecek diyor.

Uykunuzu düzenli hale getirin

Dr. Orçun Orhun tüm gün yorulan bedenimizi dinlendirmenin es geçilmemesi gereken bir konu olduğunu ve özellikle akşam saat 11.00 ile 01.00 arası yapay ışık aydınlatmasının olmadığı, sessiz bir ortamda uyumamız gerektiğini söylüyor ve ekliyor; “Bunun yanında çalışanlar, kendilerine temiz havada sık ve kısa dinlenmeler yaratmalı. Böylece vücutta meydana gelen kas ağrılarını ve baş ağrıları azalacak.”

Ne zaman doktora gitmeli

Orhun, özellikle bahar yorgunluğunun başka hastalıklarla karıştırılmaması için tüm bunlara dikkat etmenize rağmen hala kendinizi yorgun bitkin hissettiğimiz zaman bir doktora başvurmamız gerektiğini belirtiyor. “Yorgunluk sadece fizyolojik olabildiği gibi bazı hastalıkların belirtisi de olabilir, bu nedenle yorgunluğun uzun süre devam etmesi halinde altta yatan nedenlerin araştırılması için bir uzman doktora görünmek en iyisi olacaktır.”

