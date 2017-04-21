Beşikkaya Mahallesi’ne yeni kültür merkezi

İlçeye önemli bir yatırım daha kazandırmak için kolları sıvayan Altındağ Belediyesi, aynı zamanda kadınlara verdiği değeri de bir kez daha gözler önüne seriyor. İnşaatına yeni başlanan kültür merkezinin 2017 yılı sonunda bitmesi planlanıyor.

Yılsonuna doğru bitecek

Beşikkaya Mahallesi’ne yapılan kültür merkezi, bölgedeki önemli bir ihtiyacı daha karşılayacak. Yeni kültür merkezinin inşaatına 2017 yılı ocak ayında başladı. İnşaat aşamasında kısa süre içerisinde büyük mesafe kat edildi.

5 bin 500 metrekarelik inşaat alanıyla Altındağ’ın modern yapısına ayak uyduracak olan kültür merkezi, hem kültür merkezi hem düğün salonu olarak işlev görecek.

Her şey Altındağlılar için

En alt kattaki 300 kişilik düğün salonu Altındağlı vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Dünya evine girmek isteyen çiftler artık buradaki düğün salonunda da ‘evet’ diyebilecek. 500 kişilik konferans salonunun bulunduğu zemin katta ise seminer, konferans, sempozyumlar düzenlenecek.

Yine bu kattaki 3 derslik Altındağlı kadınların el becerilerinin gelişmesi için çalışma atölyesi olarak da kullanılabilecek. 1. kattaysa 9 derslik yer alacak ve kadınlar bu sınıflarda okuma yazmadan İngilizceye kadar birçok eğitim alacak. Bu kattaki çok amaçlı salon ve kütüphane ise eğitimin önemli bir parçası olarak dikkat çekecek.

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