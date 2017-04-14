Çankaya’dan Abidinpaşa Köşk Camisi'ne altyapı desteği

Çankaya Belediyesinin vatandaşların ortak kullanım alanlarına yönelik altyapı desteği hız kesmeden sürüyor. Çankaya Belediyesinin ortak kullanım alanları ibadethaneler, taksi durakları, okullar ve muhtarlık binalarına yönelik altyapı desteği aralıksız sürüyor.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, 1974 yılından bu yana ibadete açık Abidinpaşa Köşk Camisi’nin zeminine mebren döşeyerek beton attı.

İlçede bulunan ibadethanelerde periyodik olarak temizlik çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, Abidinpaşa Köşk Camisi’ne tente yerleştirip demirlerin boyama işini de tamamladı.

BELEDİYE BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN TALEBİMİZİ İKİLETMEDİ

Abidinpaşa Köşkü’nün yanında 43 yıldır vatandaşların ibadetlerini yaptıkları caminin imamı Celil Erol, “Burada göreve başlayalı 1 yıl oldu. Vatandaşlarımız zeminle ilgili şikayetlerini bana ilettiler. Ben de Belediye Başkanımız Alper Taşdelen’den sorunumuzun çözümü konusunda talepte bulundum. Allah ondan razı olsun talebimizi ikiletmedi. Hemen ilgili arkadaşları gönderdi ve sorunumuzu çözdü” diye konuştu.

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