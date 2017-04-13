Dünya Otizm Farkındalık Ayı için çekilen ve 4 farklı atölyede eğitim almaya devam eden otizm tanılı bireylerin ilk performansını oluşturan “Karşılaşma” filmine ünlülerden destek yağdı.

Başka Dünyaların Ustaları Projesi’nden yapılan bilgilendirmeye göre filmde otizm tanılı bireyler, atölyelerde birlikte olduğu yaşdaş buddy’leriyle birlikte rol aldı. Film, otizme farklı bir açıdan bakıyor ve başka dünyaların aslında birbirinden çok da farklı olmadığını anlatıyor. Ünlü isimler herkesi birbiriyle daha çok karşılaşmaya davet ediyor.

Oyuncu, yönetmen, gazeteci, müzisyen, yazar, şair, sporculardan oluşan ve aralarında Şebnem Bozoklu, Cengiz Bozkurt (Erdal Bakkal), Ali Sunal, Güntekin Onay, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Miray Daner, Alper Kul, Didem İnselel, Gökçe Yanardağ, Nazan Kesal, Itır Esen, Defne Halman, Gürsu Gür, Vuslat Saraçoğlu, Esra Kızıldoğan, Caner Cindoruk, Berfu Öngören, Turgay Yıldız, Fatih Türkmenoğlu, Ozbi, Uğur Bilgin, Derya Karadaş, Burak Topaloğlu, Onur Atilla, Ahmet Varlı, Levent Üzümcü, Ali Barışık, Yeşim Çapanoğlu, Okan Patırer, Hülya Gülşen, Melik Saraçoğlu, Çağrı Sinci, Gökçenur Ç., Yeşim Coşkun gibi isimlerin yer aldığı ünlüler, projeye sosyal medyadan #ÇOKKARŞILAŞÇOKYAŞA sloganıyla destek verdi.

Başka Dünyaların Ustaları Projesi, hayata dezavantajlı başlangıç yapan bireylere destek verme düşüncesiyle aynı amaç uğrunda çalışan bir grup sanatçı, uzman, eğitmen, aktivist, gönüllü ve ebeveynin katılımıyla da şekillenerek Ocak 2017’de hayata geçti. Proje kapsamında 40 otizm tanılı birey, uzmanlar gözetiminde, alanında başarılı sanatçılarla beraber 4 farklı alanda atölye çalışmalarına katılacak ve 5 aylık periyodun ardından gerçekleştirilecek performanslarda yer alacak.

Uzun yıllar otizmli bireylerle çalışmış deneyimli eğitmenlerin görev aldığı atölyelerin Sanat Yönetmenliği’ni ise Yonca İnal yürütüyor. Müzik, tiyatro, fotoğraf ve seramik başlıklarında 4 farklı atölyeden oluşan ve Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi’nde gerçekleşiyor olan eğitimler 5 ay sürecek.

Yaşdaş buddy’lerin desteğiyle

Atölye çalışmalarında, çeşitli disiplinlerden gelen uzman ve sanatçıların yanı sıra gönüllü buddyler de 40 otizm tanılı bireye eşlik ediyor. Tüm atölyelere katılan çocuk ve gençlerden oluşan buddyler, otizm konusunda bilgilendirilmiş tiyatro oyunculuğu öğrencileri. Bu yaşdaş öğrenciler, otizmli bireylere destek olmak üzere tüm çalışmalar sırasında onlarla beraber oluyor ve arkadaşlık ediyor.

Atölye çalışmaları klasik öğreten-öğrenen ilişkisinden ziyade daha esnek ve interaktif yürütülüyor. Bu çalışmalardaki temel yaklaşım, otizmli bireylerin bilgi, beceri ve yatkınlıklarını tanıyarak, bu yolda özenle hareket edebilmek. Bu doğrultuda atölyelerin başındaki uzman ve sanatçılar, katılımcı çocukları tanıdıkça gündemleri gözden geçirerek revize edecek ve gerekirse ihtiyaç doğrultusunda yeniden şekillendirecek.

Projenin mali destekçisi ise dünyanın birçok ülkesinde bir numara olan Japon klima devi General Klima. Sosyal sorumluluk bilinci ile farklı gelişen çocuklar için oluşturulan Başka Dünyaların Ustaları projesinin ilk periyodunun sonuçları, Haziran 2017’de gerçekleşecek bir performansla da sergilenecek.

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