Başkan Ak otizmli çocuklarla piknik yaptı

Toplumda otizm hastalığına yönelik farkındalık çalışmalarına destek veren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, otizmli çocuklarla piknikte bir araya geldi ve onlara yap-boz hediye etti.

“2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” etkinlikleri kapsamında Kartaltepe Kent Ormanı’nda düzenlenen pikniğe Keçiören Özel Eğitim Uygulama Otistik Merkezi’nden 60 çocuğun yanı sıra, çocukların aileleri ve öğretmenleri de katıldı. Otizm ile ilgili toplumsal farkındalığın artması için bu pikniği gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Ak, “Farklı dünyalara sahip olan çocuklarımızın güzel bir gün geçirmelerini diliyoruz” dedi.

YAPBOZ PARÇALARINI BİRLEŞTİRDİLER

Keçiören’in en büyük otizm okulunun öğrencilerine destek verdiklerini belirten Başkan Ak, “Otizmli çocuklarımızın yeni bir şey öğrenmeleri büyük bir gelişmedir. Her çocuğumuz için ayrı bir öğretmen eğitim veriyor.

Yemek yemelerine, kıyafetlerini giymelerine, özgüvenlerinin artmasına ve davranış uyumsuzluklarının giderilmesine yönelik öğretmenlerimiz büyük çaba sarf ediyorlar. Biz de Keçiören Belediyesi olarak otizmli çocuklarımızla birlikte bütün engelli yavrularımıza destek vermeyi üzerimize bir borç olarak görüyoruz” diye konuştu.

Konuşmasının ardından çocuklarla birlikte piknik yapan Başkan Ak, çocuklara yap-boz(puzzle) hediye etti. Yap-bozun nasıl yapılacağını da uygulamalı olarak gösteren Başkan Ak, çocuklarla birlikte yap-bozun parçalarını birleştirdi. Toplu hatıra fotoğrafının da çektirildiği pikniğe katılan aileler Başkan Ak’a, otizmli çocuklara verdikleri destekten ötürü teşekkür ettiler.

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