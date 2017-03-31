Yeşilçam’ın efsanevi oyuncularından Halit Akçatepe hayatını kaybetti. 79 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu, Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan Hababam Sınıfı serisindeki Güdük Necmi karakterine hayat vermişti.

Halit Akçatepe’nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Halit Akçatepe kimdir?

1 Ocak 1938 yılında Ünye, de doğdu.

Refik Halit Karay Mektebi’nden sonra Konservatuvar eğitimi almaya başladı. İlk filmini 1943’te 5 yaşıdayken çekti.

Saint Benoit Fransız Lisesi’nden mezun olan sanatçı, 1956’da Rasattepe’de 5 yıl askerlik görevini yaptı. 1960’da Ah Nerede Vah Nerede filmiyle şöhreti yakaladı. 1963’te Yasak, Gündoğarken, Semaya baktım Seni Gördüm filmlerini çekti.

1975’de Hababam Sınıfı adlı filmiyle Türk sinemasına adını yazdırmıştır. Sonra bu filmlerin devamı olarak Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 1975, Hababam Sınıfı Dokuz doğruyor, Hababam Sınıfı Tatilde gibi filmlerde oynamış, bu filmleri yabancı dile çevirmiştir.

Aradan yıllar Sonra Kaygısızlar dizisiyle yine gündeme gelmiş, sonra Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Üç Buçuk adlı filmlerde Oynamıştır.

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