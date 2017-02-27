Mersin Esnaf ve Sanatkârları Odalar Birliği (ESOB) tarafından, Esnaf ve Sanatkârların Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu (ADAPTESK) kapsamında Erdemli İlçesi’nde bulunan kadın kuaförlerine ve kadın esnaflara yönelik uygulamalı iş eğitimi ve kişisel gelişim semineri verildi.

Naz Kebap’ta düzenlenen seminere Erdemli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Halil Metik, kadın kuaförü işletme sahipleri ve kadın esnaflardan oluşan 60 kişi katıldı.

Seminer öncesinde konuşan Başkanı Metik, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiğini belirterek, “Türkiye’de teknoloji çok hızla gelişiyor. O küçük tezgâhlar teknolojiye bir anda adapte olamıyor. Büyükler küçükleri yutuyor. Sanatkârları değişim, dönüşüm ve gelişime nasıl adapte edebiliriz düşüncesinden hareketle ADAPTESK projesi ortaya çıktı. Buradaki amacımız esnaf sanatkârların uyum stratejilerini nasıl geliştirebiliriz, neler yapabiliriz? Esnaflarımızın ihtiyaç analizleri tespit edilmeye çalışılıyor ve bu yöndeki toplantılarımız devam ediyor. Üzerinde çalıştıkça değişik fikirler ortaya çıkıyor. Her odamız bünyesinde üyelerinin ihtiyacına ve gelişimlerine yönelik hangi eğitim fikirleri varsa bunları planlayacağız ve o eğitimleri vereceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından cilt bakım uzmanı Şafak Erdem tarafından kişisel bakım, cilt bakımı ve meslek gelişim hakkında uygulamalı eğitim verildi. Seminer sonunda ise esnaflara katılım belgeleri verildi.

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