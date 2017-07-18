Antalya’nın Kemer İlçesi’nde tatilciler, 700 yıllık çınar ağacının altında kendi tuttukları balıkları yemenin keyfini yaşıyor.

Kemer’e bağlı Ulupınar Mahallesi’nde yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan restoranlar, müşterilerine özel balık turları düzenliyor. Antalya bölgesinde hava sıcaklığının 40 derece civarında seyretmesi nedeniyle yerli ve yabancı turistler de özellikle Ulupınar’daki etkinliklere ilgi gösteriyor. Tatilciler, mini şelale ve 700 yıllık çınar ağaçlarının altında yaklaşık 22 dereceyi bulan hava sıcaklığında serinliyor.

Bölgedeki bir restoranda 700 yıllık çınar ağacının gölgesinde, 200 yıllık un değirmeni ve küçük şelalenin bulunduğu ortamda balık tutan tatilcilerin yakaladıkları balıklar, görevlilerce burada pişirilip tutanlara servis yapılıyor. Rusya’dan tatil için ailesiyle Kemer’e gelen 29 yaşındaki Aleksey Semicov, “Biz otelden, yüzmekten ve güneşten sıkıldık. Acentemizden ailece dinlenebileceğimiz bir tur sunmalarını istedik. Onlar da bize balık turunu, Ulupınar’ı tavsiye etti. Buraya geldik ailece balık tutuk. Tatilde kendi tutuğumuz balığı yeme zevkini yaşadık. İnanın çok mutlu olduk buraya gelmekten.”

ÇOCUKLAR DA BALIK TUTTU

7 yaşındaki Aylita Semicov da balık tuttuğunu ve çok sevinç duyduğunu anlatırken, anne Albina Semicov, “Çok güzel tatil yaşıyoruz. Bence en güzeli soruların ve sorunların olmadığı tatildir. Her şey çok güzel” diye konuştu. Belarus’tan kızıyla gelen 30 yaşındaki Tatyana Grickevich, “İlk defa balık yakaladık. Çok eğlenceli ve güzeldi. Kızım Viktoriya 6’nın üzerinde balık yakaladı” dedi. Restoran işletmecisi Kadir Aras da şunları söyledi:

“Misafirlerimiz kendi tuttukları balıkları yeme zevkini yaşıyor. Bu da ailece onlara çok farklı bir aktivite olarak geliyor. 700 yıllık çınarın altında akan su eşliğinde balık tutup, özel kuyu tandırımızda pişirip ikram ediyoruz. Ayrıca yumurtayı kendi tavuklarımızdan, reçeli Elmalı bölgesinde çalışmakta olduğunuz kadın arkadaşlarımız var özel odun ateşinde pişiriyor. Bazı misafirlerimiz patlıcan reçeli, incir reçelini çok seviyor, daha önce hiç tatmadıklarını belirtiyorlar. Bütün peynir ürünlerimiz ülkemizin farklı şehirlerinden yöresel olarak, nerenin özel neyi varsa orada direkt çiftçiden birebir alıyoruz.”