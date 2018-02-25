Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Otopark Yönetmeliği’ni yayınladı. Buna göre,1 Haziran 2018’den itibaren artık her daire için bir otopark yapılacak ve teknik açıdan uygunsa yolların, parkların, meydanların, bahçelerin altı da otopark olacak.

Belediyelere ceza ödeyerek otopark zorunluluğundan kurtulma dönemi kapanacak.

Doğru ama çok geç çıkarılmış bir yönetmelik bu.

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Türkiye’de köyden kente göç 1950’li yıllarda başladı, 1960’dan sonra ise hız kazandı.

Yani, otopark zorunluluğu getiren yönetmelik ta 1950’lerde, kentler evler, apartmanlar ve işyerleri ile dolmaya başladığında çıkarılmalıydı.

Neredeyse 70 yıllık bir gecikme söz konusu.

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Sorunları önceden görüp çözüm üretmekte zorlanıyor bizim siyaset adamlarımız.

Otopark sıkıntısını, araç ve yaya trafiği durma noktasına gelinceye kadar göremediler, ya da görseler bile önemsemediler.

Gene, metronun ulaşımda devreye girişi de, doğalgazla ısınmanın başlatılması da büyük maliyetleri olan akıl almaz gecikmelerden sonra gerçekleşti.

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Neyse, her şeye karşın, ‘Zararın neresinden dönülse kârdır” diyoruz ve yeni otopark yönetmeliğinin tavizsiz uygulanmasını bekliyoruz.

Artık müteahhitler değil vatandaş kazansın!