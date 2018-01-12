Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca  KHK ile kapatılan FETÖ okullarında  görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen  70 öğretmen hakkında  gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam ettiği bildirildi.

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