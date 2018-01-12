Ana Sayfa Güncel Haberler 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı Güncel HaberlerÖne Çıkan 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı Yazar EDİTÖR-1 - 12 Ocak 2018 9 0 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Tumblr Telegram VK Digg Viber WhatsApp LINE Email Print Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam ettiği bildirildi. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Güncel Haberler Ankara’da otomobil, otobüse çarptı: 2 ölü Güncel Haberler Feci kaza: 9 ölü Güncel Haberler Hukukta inatlaşma olmaz! Ekonomi Haberleri Cari açık Kasım’da 4.2 milyar dolara çıktı Güncel Haberler E-Devleti de kaptırdık mı? Güncel Haberler Seçim hilesinin net itirafı: UYAP–SEÇSİS–FETÖ-AKP SOSYAL MEDYA'DA BİZ3,073BeğenenlerBeğen40TakipçilerTakip Et183TakipçilerTakip Et6,933TakipçilerTakip Et8,547TakipçilerTakip Et11AboneAbone Ol HAFTALIK HAVA DURUMU Ankara hafif yağmur enter location 5.6 ° C 6 ° 5 ° 93 % 0.5kmh 75 % Cum 9 ° Cts 4 ° Paz 3 ° Pts -1 ° Sal -3 ° Reklam