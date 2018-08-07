“Köyümüz Elazığ’a 80 kilometre uzaklıktadır. Kovancılar ilçesine ise 25 kilometre mesafededir. Şu anda köyümüzde içmek için su bulamıyoruz. Ben dereden kovalar ile su taşıyorum ki hayvanlarım susuz kalmasın. Hayvanlarım yeterince su içmediği için hastalandı. Veteriner hekim, ‘Susuzluktan hasta olmuşlar’ dedi. Hayvanlarıma günde 3 defa su vermem lazım ama kovalarla su fazla taşıyamıyoruz” dedi. Susuzluktan ağaçların da kuruduğunu anlatan Tekateş, “Su olmadığı için bahçelerimiz ve ağaçlarımız da kurudu. Köyümüzdeki evlerde içecek su yok. Tabaklar yıkanamıyor. Çünkü evlere su akmıyor. Günlük temizlik ve bakımımızı yapamıyoruz”