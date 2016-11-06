7-11-2016-ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ470880

3 GRUP MALZEME (1.GRUP MİMARLIK FAKÜLTESİ TAKIM

TEZGAHLARI , MAKİNE ARAÇ GEREÇLERİ, 2.GRUP

MİMARLIK FAKÜLTESİ MOBİLYA MALZEMESİ, 3.GRUP

HAVUZ MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASAL MALZEME)

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3 Grup Malzeme (1.Grup Mimarlık Fakültesi Takım Tezgahları , Makine Araç Gereçleri, 2.Grup Mimarlık Fakültesi Mobilya Malzemesi, 3.Grup Havuz Müdürlüğü Kimyasal Malzeme) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2016/461402

1-İdarenin

a) Adresi:ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 – MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası:3122103845 – 3122103731

c) Elektronik Posta Adresi:ism@metu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :3 Grup Malzeme (1.Grup Mimarlık Fakültesi Takım Tezgahları , Makine Araç Gereçleri, 2.Grup Mimarlık Fakültesi Mobilya Malzemesi, 3.Grup Havuz Müdürlüğü Kimyasal Malzeme)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri :1.Grup Mimarlık Fakültesi Takım Tezgahları , Makine Araç Gereçleri ile 2.Grup Mimarlık Fakültesi Mobilya Malzemesi kısımları ODTÜ Mimarlık Fakültesine teslim edilecektir. 3.Grup Havuz Müdürlüğü Kimyasal Malzeme kısmı ise ODTÜ Havuz Müdürlüğüne teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri:1- 1.Grup Mimarlık Fakültesi Takım Tezgahları , Makine Araç Gereçleri ile 2.Grup Mimarlık Fakültesi Mobilya Malzemesi kısımları için; Yüklenici firma tarafından 7 (yedi) takvim günü içerisinde ODTÜ Mimarlık Fakültesi Ambarına teslim edilecektir. 2- 3.Grup Havuz Müdürlüğü Kimyasal Malzeme kısmı için; Malzemeler 7 ( yedi ) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 Çankaya/ ANKARA

b) Tarihi ve saati:15.11.2016 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

3.Grup Havuz Müdürlüğü Kimyasal Malzeme kısmı için:

1- Tüm kimyasalların Sağlık Bakanlığı tarafından üretim veya ithal izinleri alınmış olacaktır.

2- Dezenfektanların da Biosidal Ürün Ruhsatnamesi olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 Çankaya/ ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü Merkez Mühendislik Binası Kat 1 No: 112 PK 06800 Çankaya/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 470880) www.bik.gov.tr

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