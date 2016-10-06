7-10-2016-T.C. ANKARA 17. İCRA DAİRESİ – (Basın-444998)

T.C. ANKARA 17. İCRA DAİRESİ

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/140 TLMT.

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 30/09/2016

1. İhale Tarihi : 27/10/2016 günü, saat 11:00-11:05 arası

2. İhale Tarihi: 11/11/2016 günü, saat 11:00 – 11:05 arası.

İhale Yeri: Ankara Adliyesi 1 Nolu Mezat Salonu – Ankara Adliyesi MERKEZ/ANKARA

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 170.000,00 1 %1 34 NC 0709 Plakalı ,2013 Model, BMW Marka , 525d XDRİVE Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Aracın asıl renginin beyaz olduğu ve mavi renkle kaplama yapıldığı tespit edilmiştir. Ruhsat olmadığından renk konusunun teyidi sağlanamamıştır. Aracın kaporta kısmının muhtelif yerlerinde küçük çapta sürtünme ve çizikler mevcuttur. Aracın ön tampon sol köşesinde sürtünme izleri ve devamında sol ön çamurluk ağzı kısmında, takılmadan dolayı açılma hasarı tespit edilmiştir. Aracın arka tampon kaplaması üzerinde sürtünme izleri görülmüştür. Aracın kapıları kilitli olup kontak anahtarı olmadığından araç çalıştırılamamış ve km’si tespit edilememiş dolayısıyla araç çalıştırılamadığından motor, şase, şanzıman ve elektrik aksamlarının durumu hakkında yorum yapılamamıştır. Aracın oto teybinin yerinde olduğu görülmüştür. Aracın lastikleri iyi durumdadır. Araçta deri koltuklar ve sunroof mevcuttur. Aracın tramer kaydında, toplam 2(iki) hasar kaydı(2013-2015 çarpma) tespit edilmiştir. Aracın muayene bilgilerine ulaşılamamıştır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-444998) www.bik.gov.tr

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