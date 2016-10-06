7-10-2016-75.YIL HUZUREVİ -(Basın-444949)

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

75.YIL HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE

REHABİLİTASYON MERKEZİ

Yaş Sebze ve Meyve Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2016/399219

1-İdarenin

a) Adresi:Ehlibeyt Mah.Cevizlidere Cd.No:4 Balgat ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası:312 289 50 00 – 312 289 57 47

c) Elektronik Posta Adresi:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:Tesisimizin 2017 yılı için ihtiyacı olan 48 kalem Yaş Sebze ve Meyve Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri:75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ehlibeyt Mh. Cevizlidere Cd. No:4 Balgat / ANKARA

c) Teslim tarihi:Teslimat 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında İdarenin siparişine göre partiler halinde olacaktır. İdarenin haftalık yemek listelerine göre en az bir takvim günü önceden yazılı faks mesajı ile (formatlı) haberdar edilecek olan yüklenici yazılı talep konusu sebze ve meyveyi taşımaya ve temizlik kurallarına uygun araçlar içinde, teknik şartnameye uygun şekilde ambalajlanmış olarak idarenin belirtmiş olduğu teslimat tarihinde mesai saatleri içinde idare ve yüklenicinin birlikte imzalayacağı tartım, sayım ve geçici kabul tutanağı karşılığında irsaliye ile Sözleşmenin 10.1.1 Maddesinde belirtilen adresindeki mutfağa teslim edilecektir. Teslimatlar belirtilen tarih ve mesai saatleri içinde, sipariş edilen miktarda olacak ve her türlü nakliye, işçilik ücretleri ve hamaliye giderleri yükleniciye ait olacaktır. Teslim edilen ürünler arasında Ticaret Borsasına tescili gerekli ürünler var ise bu tescil işlemi yapılarak fatura kesilmesi gerekmektedir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ehlibeyt Mh. Cevizlidere Cd. No:4 Balgat / ANKARA

b) Tarihi ve saati:01.11.2016 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstekliler, Çankaya Malmüdürlüğüne yatıracakları şartname bedeline ait makbuz karşılığında 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Satın Alma Servisi Ehlibeyt Mh. Cevizlidere Cd. No:4 Balgat / ANKARA adresinden ihale dokümanını temin edebilirler.adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ehlibeyt Mh. Cevizlidere Cd. No:4 Balgat / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-444949) www.bik.gov.tr

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