7-1-2017-T.C. ANKARA 27. İCRA DAİRESİ524039

T.C. ANKARA 27. İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/17116 ESAS

Özellikleri: Ankara İl, Altındağ İlçe, 24171 Ada No, 1 Parsel No, Başpınar Mahalle/Mevkii, 11 Bağımsız Bölüm BİNANIN DURUMU; Bina zemin kat + 14 normal kattan oluşan Miray Evleri Sitesi, B Bloktur. Binanın zemin katında apartmana ait ortak alanlar ile 2 bağımsız bölüm, normal katlarında 4 er daire olmak üzere toplamda 58 daire vardır, binanın giriş holü, merdiven basamakları ile merdiven sahanlığı mermer kaplı, yan duvarlar ile tavan plastik boyalıdır, DAİRENİN DURUMU; Daire B blok, 3. kattadır, giriş kapısı çelik, iç kapılar panel, pencereler ısı camlı pvc doğramadır, daire 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre ve 2 balkondan oluşmaktadır, tüm odalar ile salonun zemini laminant parke, duvarlar ve tavan sıvalı, plastik boyalıdır, tavan kartonpiyerlidir, mutfakta yerler seramik kaplı, duvar ve tavan plastik boyalıdır, mutfakta lamine dolap, lamine tezgah ve ankastre ocak mevcuttur, mutfağa açılan balkon mutfağa katılmıştır, banyo ile wc de yer ve duvarlar seramik kaplı, tavan alüminyum asma tavanlı, banyoda duşa kabin, dolaplı lavabo, klozet, wc de hela taşı ve lavabo mevcuttur, antrede yerler seramik kaplı, duvar ve tavan plastik boyalı, tavan kartonpiyerlidir, ısınma doğalgazlı kombi ile sağlanmaktadır, dairede kiracı oturmaktadır, faydalı net kullanım alanı 110 m² dir.

Adresi: Başpınar Mah. 1052. Cad. 1378. Sok. Miray Evleri Sitesi B Blok No:54/11 Altındağ / ANKARA

Yüzölçümü: 110 m2

Arsa Payı: 60104/5890000

İmar Durumu: Var

Kıymeti: 170.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir

1. Satış Günü: 14/02/2017 günü 15:20 – 15:25 arası

2. Satış Günü: 14/03/2017 günü 15:20 – 15:25 arası

Satış Yeri: Ankara Adliyesi 3 Nolu Mezat Salonu – Ankara Adliyesi MERKEZ / ANKARA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/17116 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/01/2017

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 524039) www.ilan.gov.tr

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